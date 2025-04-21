王菲愛女19歲 李嫣抽菸照掀兩派舌戰

李嫣拿著香菸的照片引起討論。(取材自微博)

天后王菲 與前夫李亞鵬的女兒李嫣 ，自小備受外界關注，去年18歲時，微博 流出王菲和李嫣抱在一起的親吻照片，長大的李嫣化上精緻妝容，打扮成熟，引起一陣討論；即將迎來19歲生日的李嫣，一張她手持香菸的黑白照片登上微博熱搜。不少網友認為她太早熟，也有不少粉絲為李嫣護航，表示成年人擁有自主選擇權。

近日一張李嫣手持香菸的黑白照片流出，被網友轉發至社群平台並留言「時間真快，王菲女兒李嫣都吸菸了」，照片中，李嫣紮著馬尾，手持香菸，神情淡漠，但並不清楚她是否真的吸菸，也有人猜測她可能只是為拍照擺拍所用，照片吸引了近1500則留言討論。

針對這張引發話題的照片，網友反應不一，有人感慨「都說抽菸解憂愁，王菲的女兒李嫣都到了能抽菸的年紀了」；有些人認為李嫣已成年，有權選擇自己的生活方式，只要不影響他人「抽菸也沒什麼大不了的」；也有不少人將焦點放在她的外貌上，認為她的臉部線條像爸爸李亞鵬，眼神似王菲。