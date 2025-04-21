婆婆曾要求改國籍 韓媳湯唯狠拒

湯唯(左)2014年嫁給南韓導演金泰勇。(取材自微博)

湯唯 2007年以李安執導的「色戒」一夜成名，不過，也因露骨床戲在大陸被封殺，短時間內經歷天堂到地獄，好在湯唯最後找到屬於她的幸福，2014年嫁給了南韓 導演金泰勇，婆婆曾想讓湯唯改國籍，但她當逆媳拒絕。

湯唯因演出金泰勇執導的「晚秋」相識，男主角是玄彬 ，一度傳多湯唯和玄彬熱戀，其實是導演和湯唯看對眼。據悉金泰勇和湯唯宣布訂婚時，金泰勇的母親曾想讓湯唯改國籍，但湯唯直接說：「我從來沒考慮過這件事情，以前沒有，以後也不會，但家裡的事情我會做好。」

湯唯一直很有自己的想法，婆婆覺得只要兒子幸福就好。2016年8月25日，湯唯在香港產下一女，女兒小名為summer，她沒有要生二胎的想法，夫妻倆用英文溝通，依舊過得幸福。

電影「色戒」上映時尺度超乎想像，其實湯唯一開始壓根沒想到，當年僅穿個牛仔褲就去試鏡，而李安導演一個問題，竟影響她一生。當時李安只問了一個題目：「妳能為藝術付出多少？」湯唯表示：「只要對角色有幫助，我什麼都願意嘗試。」就這樣，湯唯拿下要去色誘梁朝偉的「王佳芝」一角。

不過「色戒」上映後，因尺度超大，當時的男友選擇和湯唯分手，最後她遠赴英國留學沉澱，但也因此獲得更多演出機會，更和南韓老公金泰勇相識相戀。