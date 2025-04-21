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與「劉亦菲乾爹」分手後 楊采鈺在日挺孕肚

娛樂新聞組／綜合報導
楊采鈺(左)曾曬出與劉亦菲乾爹陳金飛(右)的合照承認戀情。(取材自微博)
楊采鈺(左)曾曬出與劉亦菲乾爹陳金飛(右)的合照承認戀情。(取材自微博)

有著「小劉亦菲」封號的大陸女星楊采鈺，憑藉馮小剛電影「芳華」打開知名度，並贏得「文藝界氣質女神」讚譽。但她最為所知的，當屬和劉亦菲乾爹陳金飛的一段情。近日，有網友曬照稱在日本偶遇楊采鈺，但她凸肚明顯，應該是懷孕了。

從網友PO出的照片可見，楊采鈺穿著黃色上衣搭配灰色長裙，從側面看起來，肚子明顯突出，看起來大概有五個月身孕，陪伴在她身邊的是一名帥氣男子，網友紛紛猜測是她的男朋友。

對於這個爆料，多數網友並不意外。因為早在今年2月間，楊采鈺就被八卦媒體拍到與男友現身婦醫院，疑似懷孕，但她一直沒有回應。如今被拍到孕肚照，似乎坐實與男友好事將近。

據悉，楊采鈺11歲時因演唱動畫片「小哪吒」主題曲嶄露頭角，近年在電影「芳華」之後星路大開，接連演了「大江大河」、「歡樂頌4」、「九尾狐傳」等，演技受到肯定。

但2015年，一則楊采鈺疑似與大自己30歲的商界大老陳金飛熱戀消息傳出，讓她陷入非議。不過，她不怕流言蜚語，於2016年大方認愛，發文「沒有什麼能阻止我們相愛」。然而2023年，陳金飛與陌生女子約會，兩人感情疑似生變。

如今，隨著楊采鈺的「孕照」流出，不少人祝福她「找到自己的真愛」。

楊采鈺(右)被拍到疑似懷孕了。(取材自微博)
楊采鈺(右)被拍到疑似懷孕了。(取材自微博)

劉亦菲 日本

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