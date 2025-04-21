我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

「國色芳華」CP噘嘴比耶 網敲碗別讓續集冷了

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊紫、李現同框噘嘴比YA。(取材自微博)
楊紫、李現同框噘嘴比YA。(取材自微博)

國色芳華」則是在年初播出後，收視與口碑一路開高走高，從劇情到楊紫李現的演技，無一不收穫好評，堪稱開年爆款大劇，獲得微博認證實至名歸。20日，李現在社交平台曬出與楊紫合照，並配文「好久不見呀，何惟芳...」，隨後楊紫轉發表示「好久不見呀，蔣長揚」，照片中的兩人噘嘴比耶，氣氛超好。

李現以「親愛的，熱愛的」一砲而紅，坐穩「現男友」的男神地位，喜歡攝影的他近日用鏡頭記錄下鳥兒美麗動態，作品成功收穫生態環境部的點讚認可，也帶火了「打鳥」這件事。楊紫2024年有三部劇集播出，分別是古裝劇「長相思2」、都市愛情劇「承歡記」及與李現搭檔的古裝劇「國色芳華」，均獲得不錯的市場反響。

李現和楊紫本來就是好同學，交情蠻好的，2人合照互相以角色名字問候，李現表示「好久不見呀，何惟芳」，她轉發回應「好久不見呀，蔣長揚」，讓劇迷又想起「國色芳華」的續集「錦繡芳華」何時要播，大家都等不及了。

楊紫(左)、李現主演「國色芳華」譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。(圖／LINE TV...
楊紫(左)、李現主演「國色芳華」譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。(圖／LINE TV提供)

之前傳出中國廣電總局潛規則就是陸劇拆兩部曲播，之間要相隔1年左右，據悉，「國色芳華」第二季「錦繡芳華」預計明年才會播出，對此，不少網友大呼等不及，紛紛表示「一、二季隔太久熱度會冷卻」、「根本不夠看啊」、「不怕像『長相思2』口碑翻車」。而關於第二部的劇情，何惟芳和蔣長揚都有更多的成長，特別是蔣長揚。

李現 楊紫 國色芳華

上一則

「永夜星河」男主不務正業 登上音樂祭表現「誠意十足」

延伸閱讀

張晚意為演古裝劇暴力減肥 每天跳繩6000下

張晚意為演古裝劇暴力減肥 每天跳繩6000下
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
楊紫新劇「擠走趙麗穎」奪女一 胡歌淪二番引熱議

楊紫新劇「擠走趙麗穎」奪女一 胡歌淪二番引熱議
「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
「美籍」藝人劉亦菲遭到美中關稅的波及。(取材自微博)

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

2025-04-14 22:45

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組