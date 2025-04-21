「國色芳華」CP噘嘴比耶 網敲碗別讓續集冷了

楊紫、李現同框噘嘴比YA。(取材自微博)

「國色芳華 」則是在年初播出後，收視與口碑一路開高走高，從劇情到楊紫 與李現 的演技，無一不收穫好評，堪稱開年爆款大劇，獲得微博認證實至名歸。20日，李現在社交平台曬出與楊紫合照，並配文「好久不見呀，何惟芳...」，隨後楊紫轉發表示「好久不見呀，蔣長揚」，照片中的兩人噘嘴比耶，氣氛超好。

李現以「親愛的，熱愛的」一砲而紅，坐穩「現男友」的男神地位，喜歡攝影的他近日用鏡頭記錄下鳥兒美麗動態，作品成功收穫生態環境部的點讚認可，也帶火了「打鳥」這件事。楊紫2024年有三部劇集播出，分別是古裝劇「長相思2」、都市愛情劇「承歡記」及與李現搭檔的古裝劇「國色芳華」，均獲得不錯的市場反響。

李現和楊紫本來就是好同學，交情蠻好的，2人合照互相以角色名字問候，李現表示「好久不見呀，何惟芳」，她轉發回應「好久不見呀，蔣長揚」，讓劇迷又想起「國色芳華」的續集「錦繡芳華」何時要播，大家都等不及了。

楊紫(左)、李現主演「國色芳華」譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。(圖／LINE TV提供)

之前傳出中國廣電總局潛規則就是陸劇拆兩部曲播，之間要相隔1年左右，據悉，「國色芳華」第二季「錦繡芳華」預計明年才會播出，對此，不少網友大呼等不及，紛紛表示「一、二季隔太久熱度會冷卻」、「根本不夠看啊」、「不怕像『長相思2』口碑翻車」。而關於第二部的劇情，何惟芳和蔣長揚都有更多的成長，特別是蔣長揚。