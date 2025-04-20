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王菲19歲女兒抽菸照 網：愈來愈像爸媽

娛樂新聞組／即時報導
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李嫣拿著香菸的照片引起討論。（取材自微博）
李嫣拿著香菸的照片引起討論。（取材自微博）

天后王菲與前夫李亞鵬的女兒李嫣，自小備受外界關注，去年18歲時，微博流出王菲和李嫣抱在一起的親吻照片，長大的李嫣化上精緻妝容，一打扮成熟，引起一陣討論；即將迎來19歲生日的李嫣，一張她手持香菸的黑白照片登上微博熱搜，掀起討論熱潮。

近日一張李嫣手持香菸的黑白照片流出，被網友轉發至社群平台並留言「時間真快，王菲女兒李嫣都吸煙了」，照片中，李嫣紮著馬尾，手持香菸，神情淡漠，但並不清楚她是否真的吸菸，也有人猜測她可能只是為拍照擺拍所用，照片吸引了近1500則留言討論。

李嫣作為知名星二代，一舉一動都受到關注。(取材自微博)
李嫣作為知名星二代，一舉一動都受到關注。(取材自微博)

針對這張引發話題的照片，網友反應不一。有人感慨：「都說抽菸解憂愁，王菲的女兒李嫣都到了能抽菸的年紀了……」。有些人認為李嫣已成年，有權選擇自己的生活方式，只要不影響他人「抽菸也沒什麼大不了的」，也有不少人將焦點放在她的外貌上，認為她的臉部線條像爸爸李亞鵬，有人指她眼神神似王菲。

針對這張引發話題的照片，網友反應不一。有些人認為成年後的李嫣有權選擇自己的生活方式，只要不影響他人「抽菸也沒什麼大不了的」，也有不少人將焦點放在她的外貌上，認為她的臉部線條愈來愈像爸爸李亞鵬，也有人指出她眼神神似王菲，顯示李嫣身上集結了父母的優秀基因。

李嫣是王菲與前夫李亞鵬的女兒。(取材自微博)
李嫣是王菲與前夫李亞鵬的女兒。(取材自微博)

李嫣2006年出生，出生時罹患先天性唇裂，王菲曾帶她來美求醫 ，花6萬美元完成兔唇矯正手術；9歲時開微博分享扮靚心得；12歲小學都還沒畢業，就和閨密狂掃名牌，兩小時花掉10萬人民幣（約1.45萬美元），網友狠評炫富。

李嫣 王菲 微博

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