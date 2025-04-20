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曾參演「新聞女王」… 香港男演員「為省錢北上拔牙」 引熱議

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TVB藝人林正峰自爆僅靠藝人工作難以養活自己。(取材自微博)
TVB藝人林正峰自爆僅靠藝人工作難以養活自己。(取材自微博)

曾參與熱播港劇「新聞女王」的TVB藝人林正峰日前發布vlog，以「就算是香港藝人也會來大陸做的事」為題，分享自己為了省錢，特地到深圳拔牙的經歷。相關事頻引發網友熱議。

新快報報導，林正峰表示，因為戴牙套必須先拔牙，但在香港拔一顆牙得花700至2500港幣，一顆智齒要5000港幣，如果開刀可能要8000港幣，而在深圳拔了兩顆牙只需要人民幣630元，而且5至10分鐘就搞定了。為了省錢，他特地赴深圳拔牙

就在上個月，林正峰曾在個人社交平台透露，在香港僅靠藝人工作難以養活自己。當天他去做兼職，途中交通費高昂，來回兩條隧道費120港元，停車費也不便宜，每小時25港元，4小時100港元，中午結束後去吃地道茶餐廳，不算晚餐共花費300港元，一天開銷不小。

在影片中他還特別強調，「在香港當藝人會很有錢嗎？事實上不是的，如果只是單單靠藝人這個工作來賺錢收入不穩定，是不夠養活自己的」。

根據公開資料顯示，30歲的林正峰是香港的主持人、演員，曾演過「香港愛情故事」、「法證先鋒6」等劇、先前也曾在熱門電劇劇「新聞女王」中演出「王偉」一角，為觀眾熟知。

香港

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