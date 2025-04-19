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張學友小巨蛋補唱三場 謝粉絲沒改追華仔、周董

記者梅衍儂╱綜合報導
張學友連續三個周末在台北小巨蛋開唱，感謝歌迷沒把票丟了或忘了，還願意來聽她唱歌。(圖／JDS提供)
張學友連續三個周末在台北小巨蛋開唱，感謝歌迷沒把票丟了或忘了，還願意來聽她唱歌。(圖／JDS提供)

香港歌神張學友連續三個周末在台北小巨蛋開唱，近日這三個場是補償去年6月他身體出狀況而缺席的那三個場，他感謝歌迷沒把票丟了或忘了，更沒被周杰倫劉德華拉走，笑稱「謝謝大家對我的信心和耐心」。

張學友開場還是熟悉的排場，「Ooh La La」、「馬路英雄」、「情不禁」連三首快歌點燃小巨蛋，他跳得不客氣、唱得不留情，像是舞台才是他呼吸的地方。

他深深一鞠躬，問大家還好嗎，全場歡呼聲是近三周來最大的，他低頭有些害羞地說：「歡迎大家來到第232場，本來不是的…本來不是。」他大笑，台下也跟著笑，「要特別謝謝今天的觀眾，對我的包容跟耐心，已經10個月了，很容易就把票丟了，或是把今天忘記了」。

台下喊著沒忘，他失笑：「我知道你沒忘，（你）來了不是嗎？謝謝大家對我那麼有信心，這是非常難得的。」歌神說欠著的、等著的，他全放在心裡，「謝謝大家沒放棄我，今天我對著鏡子講『張學友，你今天要用心唱，讓大家覺得等你十個月是值得的』」。

近日剛好是他首張廣東專輯「Smile」發行整整40年，當時他24歲，一轉眼，他驚呼自己竟然已經64歲了，歲月改變了很多，「我的皮膚變得沒那麼好，但我也不想打那些東西」，張學友做出笑僵的怪表情，但他不反對醫美，「讓自己好一點，誰都沒錯，讓自己變美的欲望，誰都有」，包括他自己，所以數十年如一日維持好體態。

劉德華 香港 周杰倫

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