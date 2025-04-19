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事業曾陷低潮 葉童一番話獲讚「心靈按摩師」

娛樂新聞組／綜合報導
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葉童獲讚是一位很好的心靈導師。(取材自微博)
葉童獲讚是一位很好的心靈導師。(取材自微博)

62歲港星葉童近來因為參加綜藝「乘風2025」（又稱「浪姐6」），成為節目開播以來最年長參賽者，不過她沒有倚老賣老，反而積極練習、參與錄製，與一幫「妹妹們」親切互動，受到網友喜愛，人氣也再次急升。近日，葉童在節目中與隊友閒聊時，一席話展現出大智慧，獲讚是位很好的心靈導師。

香港01報導，節目中，當時大家正坐下閒聊，隊友李晟問葉童，「妳喜歡挑戰型，困難型？」葉童表示不會刻意如此，但若遇到困境時會用較好的心態去面對，「會及時調整心態，不停埋怨只會讓自己更難過，因為唯一可以改變的就是自己」。

李晟接著提到，自己有好幾年陷入低潮期，生活過得很糟糕，葉童對此表示，「我覺得只要不是身體有事，就沒問題。」她提到自己也曾有高低起伏，「若我老是去比較，只會更不開心」，不如趁機充實一下自己，這才是正面思考。

她說，現實就是這樣，「我不是第一個遇到的，幾乎所有演員，不管是女演員、男演員，都有機會遇到」，但葉童強調，自己從未想過轉行，而是繼續等待機會。

葉童的一番話獲得網友大讚「太有智慧」，不少人留言表示，「真是心靈按摩師」、「智者思維」，引起熱議。

葉童 香港

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