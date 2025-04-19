我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

反時尚？作環保？張婧儀拿塑膠袋走紅毯 另類吸睛

娛樂新聞組／綜合報導
張婧儀拿著黃色塑膠袋走紅毯，成為北影節話題。(取材自微博)
張婧儀拿著黃色塑膠袋走紅毯，成為北影節話題。(取材自微博)

第15屆北京國際電影節（北影節）開幕，當天雖然天公不作美，但雨中的紅毯依舊星光熠熠。其中，最引人注目的是女星張婧儀，只見她穿著一襲低胸黑色禮服，手裡卻拿著黃色塑膠袋，讓人看了一頭霧水，也瞬間登上熱搜。

「獨一無二」劇組蔣勤勤、張婧儀、白客亮相北影節紅毯，一向給人「公主形象」的張婧儀，當天挽起長髮，加上黑色吊帶蓬蓬裙，果然秒變成小公主。不過，最引人注目的還是她手裡沒拿名牌包就算了，竟拿了一個普通塑膠袋。

網友紛紛揣測，這是對時尚的一種反叛嗎？還是在提醒大家做環保？據知情人士透露，塑膠袋中裝著的是她為慈善活動準備的小禮物，而她本人則是希望透過這種方式來呼籲大家關注環保。

張婧儀此舉引起網友兩極化看法，支持者稱讚她勇於表達態度，但也有網友質疑在重要典禮上，這樣的行為有失尊重和體面。

但也有網友認為，張婧儀在團隊包裝下，這種渾然天成的「破次元」行為反而成為她獨特的記憶點。就像網友說的，「別人走紅毯像櫥窗模特，張婧儀走紅毯像剛逛完菜市場回家的時髦精」。這種將高級時尚與市井煙火融合的功力，或許正是95後新生代演員的不同之處。

上一則

「烏雲之上」才仆街 孫儷「蠻好的人生」收視喜登頂

下一則

「星際大戰」新作定檔2027 萊恩葛斯林擔綱主演

延伸閱讀

反時尚？作環保？ 張婧儀手拿塑膠袋走紅毯 網友有褒有貶

反時尚？作環保？ 張婧儀手拿塑膠袋走紅毯 網友有褒有貶
海邊玩雙腳都是沙很困擾 她用一個塑膠袋迅速恢復乾淨

海邊玩雙腳都是沙很困擾 她用一個塑膠袋迅速恢復乾淨
遭封殺後首發視頻 趙薇外貌變化大 被指撞臉高曉松？

遭封殺後首發視頻 趙薇外貌變化大 被指撞臉高曉松？
趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

熱門新聞

周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
陳都靈(左)和「母親」溫崢嶸的互動自然。(取材自微博)

「雁回時」慶功宴… 陳都靈、辛雲來牽手進場 網笑像「回門宴」

2025-04-10 22:29

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明