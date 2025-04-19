憶去年踩空重摔 劉德華認：舞台上最危險一次

劉德華認踩空舞台那次是整個巡迴演唱會最危險的一次。(取材自微博)

63歲香港 天王劉德華 自去年7月起開始舉行「今天…is the Day劉德華巡迴演唱會」，但在這高達72場演唱會中，曾發生多次意外，險象環生，幸好最後化險為夷。近日，他在紀錄片中罕吐心聲，坦言在舞台上踩空那次是最危險的意外，他回後台處理傷勢的畫面也隨之曝光。

香港01報導，劉德華在72場演唱會當中，經歷多次大大小小意外，其中一場令他最難忘記。當時，站在高台圓環上的他，差一點踩空掉下來，他說，「因為煙很多，我踏出去才知踩空了，我以為雷射的那個圈是我站立舞台的邊緣，就是還差這麼多，我覺得那次是整個演唱會最危險的一次」。

劉德華當時一腳踩空，險些跌進升降舞台洞裡，讓現場粉絲嚇了一大跳，當下他雖然鎮定安撫粉絲，但其實內心十分緊張，他說「手受傷是最輕微的了，如果整個人掉進去，頭部可能就會受重傷」。

回到後台後，劉德華匆忙處理傷口，接著返回舞台繼續表演，只因他不想讓觀眾看到一些不好的畫面。

據悉，這不是劉德華首次在演唱會上發生意外，先前也曾發生因為滑跪動作險墜落舞台，當時，也一度引發話題。