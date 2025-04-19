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又是情敵…「小三」胡杏兒搶孫儷老公 還喊：演起來挺爽的…

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孫儷雖是正宮，卻不敵小三攻勢。(取材自微博)
孫儷雖是正宮，卻不敵小三攻勢。(取材自微博)

大陸女星孫儷主演的新劇「蠻好的人生」近日開播，她以擅長的都市職場劇賽道，重回收視榜首，讓不少網友大喊，「娘娘回來了」。其實，這部劇中，胡杏兒飾演的小三一角亦相當搶眼，尤其她和正宮孫儷的互撕，讓不少觀眾看了叫好。

「蠻好的人生」一開場就是出軌、背叛、第三者插足，雖然劇情狗血，但是看起來相當過癮，節奏歡快又有點搞笑。其中，胡杏兒飾演的小三「邱麗蘇」，有美貌、有事業、有心機，氣場強大卻又會撒嬌，渾身散發熟女氣質。

第一次挑戰小三的胡杏兒分享了飾演「邱麗蘇」的感受，她說，「我之前沒有演過這種角色，但其實演得挺爽的，因為這個角色很真實，而且也能理解她做這些事情背後的原因，所以演起來就是很舒服，很好玩」。

其實，胡杏兒與孫儷已經是二搭了，兩人早在2017年「那年花開月正圓」中就曾為了爭奪何潤東飾演的「吳聘」，上演精采的情敵互撕名場面。其中一場戲是，胡杏兒揪住孫儷的頭髮在雨中廝打，那股狠勁連網友都大呼「胡杏兒這反派演得太狠了，讓人分不清是演技還是真恨」。

這回，兩人搶的是高鑫飾演的丁致遠，這對「情敵專業戶」的二度交鋒，再度讓觀眾看見兩人的精湛演技。

據悉，胡杏兒相當重視這部劇，先前一連發了8條微博做宣傳，甚至告訴觀眾們第二天的內容搭配綠茶看更帶感，讓不少網友發出會心一笑。

胡杏兒飾演的小三渾身散發熟女氣質。(取材自微博)
胡杏兒飾演的小三渾身散發熟女氣質。(取材自微博)

孫儷 微博

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