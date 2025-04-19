自稱「大女主」… 朱珠惹怒鍾漢良粉絲 發文認「哇哥必須一番」

朱珠提到「大女主」，引發網友反彈。(取材自微博)

由王迎執導，鍾漢良、朱珠、李夢主演的都會現代劇「蜜語紀」近日殺青，這部劇是鍾漢良與朱珠的首次搭檔，不少網友看好「俊男美女」組合能激起不同火花。不過，朱珠近日發文紀念「蜜語紀」殺青，文中提到「完成了人生真正意義上第一個大女主」，引起鍾漢良粉絲不滿，對此，朱珠再度發長文回應。

朱珠回應鍾漢良粉絲，從劇本內容來說，該劇是以女性視角展開的敘事，所以它從來不是一個大男主劇本，但也並不代表男一號不重要，而自己對於「番位」這個詞語比較陌生也並不太在意，但也表示，論起江湖地位和從業經歷，「一切的一切哇哥是大哥，必須一番」。據悉，鍾漢良的綽號正是小哇。

除此之外，朱珠還爆料，和鍾漢良拍親密戲時，好多粉絲都在現場，這讓身為女演員的她壓力山大。但為了和鍾漢良團隊以及粉絲和平共處，她一直在努力克服。朱珠最後誠懇呼籲，「希望大家別在這時候鬧不愉快，相信這肯定也不是哇哥想看到的。」

「蜜語紀」講述許蜜語（朱珠飾演）經歷婚姻破碎後，從飯店底層的清潔員做起，一路披荊斬棘。紀封（鍾漢良飾演）作為飯店的管理者，在事業上也面臨著諸多挑戰。兩人在攜手應對職場困境的過程中，感情逐漸升溫。除了男女主的感情線，劇中還有職場的勾心鬥角，以及許蜜語對破壞自己婚姻的第三者的反擊，劇情層次豐富。