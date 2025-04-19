我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia不只H20晶片被禁 傳5090D也停供中國

凱道大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

自稱「大女主」… 朱珠惹怒鍾漢良粉絲 發文認「哇哥必須一番」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱珠提到「大女主」，引發網友反彈。(取材自微博)
朱珠提到「大女主」，引發網友反彈。(取材自微博)

由王迎執導，鍾漢良、朱珠、李夢主演的都會現代劇「蜜語紀」近日殺青，這部劇是鍾漢良與朱珠的首次搭檔，不少網友看好「俊男美女」組合能激起不同火花。不過，朱珠近日發文紀念「蜜語紀」殺青，文中提到「完成了人生真正意義上第一個大女主」，引起鍾漢良粉絲不滿，對此，朱珠再度發長文回應。

朱珠回應鍾漢良粉絲，從劇本內容來說，該劇是以女性視角展開的敘事，所以它從來不是一個大男主劇本，但也並不代表男一號不重要，而自己對於「番位」這個詞語比較陌生也並不太在意，但也表示，論起江湖地位和從業經歷，「一切的一切哇哥是大哥，必須一番」。據悉，鍾漢良的綽號正是小哇。

除此之外，朱珠還爆料，和鍾漢良拍親密戲時，好多粉絲都在現場，這讓身為女演員的她壓力山大。但為了和鍾漢良團隊以及粉絲和平共處，她一直在努力克服。朱珠最後誠懇呼籲，「希望大家別在這時候鬧不愉快，相信這肯定也不是哇哥想看到的。」

「蜜語紀」講述許蜜語（朱珠飾演）經歷婚姻破碎後，從飯店底層的清潔員做起，一路披荊斬棘。紀封（鍾漢良飾演）作為飯店的管理者，在事業上也面臨著諸多挑戰。兩人在攜手應對職場困境的過程中，感情逐漸升溫。除了男女主的感情線，劇中還有職場的勾心鬥角，以及許蜜語對破壞自己婚姻的第三者的反擊，劇情層次豐富。

據悉，這部劇是鍾漢良繼「何以笙簫默」後再度挑戰職場精英，這也是他繼與李小冉共同出演「今生有你」後，時隔三年再次擔綱都市情感劇男主角，不少粉絲紛紛敲碗期待。

鍾漢良再演都市情感劇，不少粉絲敲碗期待。(取材自微博)
鍾漢良再演都市情感劇，不少粉絲敲碗期待。(取材自微博)

上一則

又是情敵…「小三」胡杏兒搶孫儷老公 還喊：演起來挺爽的…

下一則

憶去年踩空重摔 劉德華認：舞台上最危險一次

延伸閱讀

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
瘦子點名「ØZI勾二嫂」爭議女主吳卓源澳洲近況曝光

瘦子點名「ØZI勾二嫂」爭議女主吳卓源澳洲近況曝光
被女主拖累？ 梁朝偉「獵狐行動」失敗 恐虧2472萬美元

被女主拖累？ 梁朝偉「獵狐行動」失敗 恐虧2472萬美元
虞書欣新劇殺青… 對導演做了「這件事」 惹趙露思粉絲開轟：不尊重人

虞書欣新劇殺青… 對導演做了「這件事」 惹趙露思粉絲開轟：不尊重人

熱門新聞

周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算