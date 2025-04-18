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「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

娛樂新聞組／即時報導
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孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)
孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

大陸女星孫儷以「後宮甄嬛傳」、「羋月傳」等劇穩坐「女王」寶座，４月初，她主演的懸疑劇「烏雲之上」開播，收視和口碑卻不如預期，平台上檔８天就慘澹收場，讓人質疑「娘娘」地位不保。近日，孫儷又有新劇「蠻好的人生」上檔，這回是她擅長的都市職場劇，果然開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首，網友紛紛大喊，娘娘氣勢回來了。

「蠻好的人生」講述39歲的保險從業人員胡曼黎（孫儷飾）正當事業要攀頂之際，卻急轉直下，婚姻和工作雙雙出問題，一場由競爭對手策劃的陰謀導致胡曼黎被公司開除，而令人意想不到的是，幕後主使者竟是28歲的薛曉舟（董子健飾）。經過幾番周旋，胡曼黎與薛曉舟從彼此誤解走向互相理解，最終聯手打拚事業。

有觀眾說，該劇一上來就是出軌、背叛、第三者插足，雖然劇情狗血，但是看起來相當過癮，節奏歡快又有點搞笑。尤其胡曼黎這個人設為「底層逆襲」的職場女性，鮮活的形象與孫儷的表演風格相當契合。加上董子健飾演的落魄富二代也很吸睛，兩人11歲的年齡差將增加劇情新鮮感。

開播當天，孫儷特地在微博PO出與該劇製片人張玲燕的合照，講述了她們兩人之間的故事。尤其是孫儷得知對方當初沒出月子就工作，她不禁感嘆「職場女性不容易」。

孫儷寫道，「記得第一次見面，我們坐下聊了天我才知道，那天距離她生完二胎出月子還差3天。」照片中，製片人張玲燕產後的浮腫尚未消失。孫儷表示，自己當時很驚訝，但張玲燕表示，工作要緊，不能耽誤，這讓孫儷感慨：「她可能就代表了現在大部分的職場女性，有時都來不及關心自己。」

她在文末感嘆：「職業女性不容易，同時要兼顧家庭和事業的女性更不容易。我們都要加油工作的同時，也要學會更愛自己。她還順勢宣傳自己在新劇中的角色：「加油，胡曼黎，為千千萬萬個胡曼黎加油！你是最棒的！」

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