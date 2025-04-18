吳磊高分進北京電影學院 7年來學霸紀錄無人能破

吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

童星出身的大陸男星吳磊，因為陸劇「瑯琊榜」中武藝高強、心思單純的「小飛流」一角，深獲觀眾觀眾喜愛。隨著年紀增長，吳磊已經擔綱男一，在「長歌行」、「星漢燦爛」、「在爆雪時分」中都有精采演出。在帥氣外表下，很多不知道他其實還是個學霸，據北京電影學院統計，吳磊當年創下的92.85高分，七年來仍無人能超過。

最近，「演藝人員搖籃」北京電影學院與中央戲劇學院紛紛公布藝考結果，值得注意的是，北電表演系今年的最高分為90.46分，這個分數也讓不少人想起，2018年時，18歲的吳磊參加北京電影學院藝考，最終以92.85分的驚人成績摘得表演專業全國第一的桂冠。這個數字不僅刷新了北電藝考改革後的最高分紀錄，七年來更是無人能破。

「吳磊連續七年維持北京電影學院表演系最高分」相關訊息，也因此登上熱搜。

據悉，吳磊當年僅報考北電一所院校，這對考生來說是相當罕見的。考試內容包括聲樂、形體、台詞、表演四項，他的臨場表現被考官評價為「情感細膩且爆發力強」。而他文化課456高分也讓人驚訝，已超越藝考線整整126分，數學還考出了破100的好成績，一度成為熱議話題。連關曉彤、張新成這樣的學霸也望塵莫及。

對此，不少網友大讚，「吳磊屬於是老天爺賞了大碗，自己又懂吃」、「這含金量不言而喻」、「末來可期」、「長得帥只是吳磊最小優點」、「三石弟弟的演技真的很牛」。

此外，還有網友發現，有著「小趙麗穎 」之稱的黃楊鈿甜成績也相當不錯，她以第二名成績通過在中央戲劇學院考試。