36歲張檬剖腹產子 豪砸百萬人民幣坐月子

張檬(右)高齡剖腹產平安生下兒子。(取材自微博)

36歲大陸女星張檬日前曬出與丈夫「小五」金恩聖產房合照及全家福，官宣兒子Dylan順利出生。她發文感動道：「謝謝你的到來。」因為是高齡剖腹產，張檬已經決定將月子坐滿100天。

張檬因演出「倚天屠龍記」、「夏家三千金」、「天涯明月刀」等劇為觀眾熟知。她2015年曾介入女星劉雨欣的婚姻；2018年，雙方上演大合解，事件一度平息。2022年與男團「至上勵合」韓籍成員金恩聖結婚。一心想當媽的她，卻一直無法順利懷孕，直到透過人工受孕、試管等方法，終於在去年秋天懷孕，漫長的備孕三年終於有結果。

張檬日前分享了一張在產房中與丈夫及新生兒的合照，並感慨寫下：「初次見面，爸爸媽媽卻愛了你很久很久…，你的腳腳那麽小，難怪走日這麽久才來到爸爸媽媽的身邊。我們的兒子Dylan寶寶，謝謝你的到來，從此我們的世界溫暖又明亮。」曬出的照片中，張檬剛剛生下寶寶，平躺在產床上，臉上洋溢著初為人母的疲憊與幸福。

據陸媒報導，張檬產後將入住深圳某高級月子中心，選定最豪華的56天套餐，包括專業護理24小時服務及百日護士隨行，總價約100萬人民幣(約13.7萬美元)。