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當年渴望學表演找不到良師… 陳曉回鄉義務教藝考訓練

娛樂新聞組／綜合報導
陳曉被爆私下回鄉，多次義務為藝考學生授課。（取材自微博)
陳曉被爆私下回鄉，多次義務為藝考學生授課。（取材自微博)

近日，社群媒體上流傳著一則訊息，網友爆料，37歲的大陸演員陳曉回到家鄉安徽合肥，並在當地一家藝考訓練機構進義務進行多次表演類課程授課，消息引發關注。

封面新聞報導，網友稱，陳曉近期確實出現在合肥的一家藝考培訓機構，並參與教學活動。該機構諮詢過課程的林女士（化名）表示，工作人員告訴她，陳曉今年已經為學生們上了三次課。

據報導，2022年就有網友分享過陳曉在某藝考培訓課堂上的照片，當時他正在觀看學生的表演考試，展現出親和力。陳曉也曾在活動中提到，他曾回到老家合肥，無償地為當地的藝考生提供輔導，會如此做主要是自己當年渴望學習表演卻苦於找不到合適老師。

陳曉也說，教不了他們什麼，主要就是應考的東西。而這麼多年下來後慢慢變成義務的去幫忙教學，其實也不知道教得好不好，反正覺得這是一點心意。

金羊網報導指出，陳曉已經授課多時，有時候因遲到而坐摩托車來到學校，頭髮亂了也無所謂，為人相當親民。學生回憶，當時的「小陳老師」上課嚴肅認真，喜歡坐在地上講課，課後卻親切如鄰家哥哥，常自掏腰包帶十幾名學生吃飯、唱歌，甚至為赴京備考的學生介紹住宿和師資。

對此，網友評論，「這才是公眾人物的榜樣」、「從學生時代到成名後始終如一，真心佩服」、「難怪大家愛叫『陳老師』，這稱呼早就有分量了」。

陳曉 社群媒體

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