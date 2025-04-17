演「小娘惹」惡毒媳婦入魂 姚懿珊黑化6個月：很內耗

姚懿珊黑化，在「小娘惹」扮毒婦三媳婦太入戲。(圖／新傳媒Mediacorp提供)

新加坡 女星姚懿珊出演熱播劇「小娘惹之翡翠山」，不僅在新馬地區引發熱議，甚至登上中國熱搜，目前也於台灣TVBS開播。姚懿珊在劇中，飾演深沉的三媳婦「康絲麗」，個性需徹底黑化，突破以往溫柔形象，詮釋心機。演技大爆發讓觀眾又愛又恨。

姚懿珊這次接演反派，坦言是她演藝生涯一大挑戰。角色外表是知書達禮的洋派女子，實則重男輕女、精於算計，為了保住在張家媳婦的地位，手段狠辣、情感扭曲。她直言：「角色非常內耗，黑化狀態演了整整6個月，真的對身心都是很大的消耗。」

甚至因為太投入角色，拍攝期間連私下情緒也受到影響，「有時候在家講話語氣變差，家人都被我掃到颱風尾，真的很抱歉」，她無奈說，當時自己就像被「康絲麗」上身，出不了戲。

所幸戲劇成果也相當亮眼，在新馬與內地話題不斷，姚懿珊開心表示：「真的很感動，看到大家的討論，覺得一切努力都很值得！」這次同組演員也包含修杰楷，飾演豪門家族中的二兒子。

問及演出這樣一個極致反派角色後，未來是否有不同的演出方向？她笑說，希望能接一個「善良正派」的角色：「這樣觀眾才會看出反差，才知道我真的很會演啦。」