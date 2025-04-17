「扛6成營收」 最強搖錢樹王一博疑遭公司冷凍

王一博一人賺進公司一半以上收入。(取材自微博)

大陸男星王一博2019年和肖戰 演出「陳情令」，成為不少粉絲心目中的男神。正因為知名度帶來可觀收入，使他長期為公司貢獻超高60%的營收，2020年至2022年就為公司帶來高達逾10億（人民幣，下同，約1.36億美元）收入，意味著王一博的吸金能力堪稱業界翹楚。

綜合媒體報導，王一博所屬的公司「樂華娛樂」2024年12月31曰的財報，顯示在2024年「樂華娛樂」營收為7.65億，較上年同期的7.56億增長1.2%。旗下藝人中王一博是公司最賺錢的藝人，個人貢獻收入占比長期超過60%。單是2020年至2022年這兩年間，他就為公司賺取高達10.83億。而影響力驚人的王一博，傳出片酬為3000萬以上，身價在10億左右，可以說是大陸演藝圈中少數身價破億的超級明星。