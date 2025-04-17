舒淇慶生放閃老公馮德倫 認「雄心浩志被消磨散去」

舒淇曬出與老公馮德倫的慶生照片。(取材自Instagram)

台灣金馬影后舒淇 16日迎接49歲生日，她曬出與老公馮德倫的甜蜜合照，並寫下生日願望：「願所有的生靈們都能被善待，願所有愛我的人都健康喜樂，第三個願望留給我自己──嚴律己、寬待人和顏愛語。」

舒淇在社群平台上發文表示，生日就是給一個理由讓自己可以胡吃海塞：「可以不用照平常的日子約束自己，可以任意的犒賞自己，可以肆意橫行的說我不管，今日我最大！我說了算～。」

不過，舒淇也指出，到了一定年紀時，對生活的要求愈來愈簡單：「曾經的雄心浩志都被消磨散去，就很簡單！只是想要過好每一個當下，懂的省思更懂的這一切得之不易的生活日常，懂得珍惜所有的人事物，知道很多東西努力之後得不到想有的回饋時，不那麼的鑽牛角尖，懂得放手、懂得祝福，懂的站在別人的角度思考，懂得平平淡淡無憂無慮身體康健才是最幸福的。」