趙麗穎「向陽花」才陷轉型爭議 新劇爆欠薪、苛待臨演

趙麗穎(圖)、黃曉明主演的新作傳出欠薪。（取材自微博）

大陸知名女星趙麗穎 近期可謂「水逆」不斷！繼主演電影「向陽花」因敘事爭議陷入轉型質疑後，她與黃曉明 搭檔的年代劇「造城者」尚未播出，便因劇組遭控拖欠群演薪資、苛待工作環境等負面消息引爆輿論。這場風波不僅牽動影視產業底層勞動者的權益問題，更讓主演趙麗穎的公眾形象面臨考驗。

「造城者」是根據朱曉軍小說「中國農民城」改編，由趙麗穎、黃曉明主演，講述在改革開放初期，平海縣為了加快發展，決定設立「東港鎮」。李秋萍（趙麗穎飾）、陳德誠（黃曉明飾）等東港鎮的基層幹部們帶領當地的農民百姓，齊心協力在灘塗上建起一座富裕、和諧的現代化城市的故事。

趙麗穎、黃曉明(圖)主演的新作傳出欠薪。（取材自微博）

超強卡司和製作團隊，被看好有望在眾多年代劇中殺出一條血路。

不料，該劇日前殺青後，據多名臨時演員在社群平台控訴，「造城者」劇組自2025年初開始拖欠薪資，部分人員長達四至五個月未收到報酬。有學生臨演透露，每日工作10小時僅得70元人民幣，加班費每小時10元，低於福建省最低時薪 標準。

更引發眾怒的是拍攝環境惡劣——寒冬凌晨開工時，臨時演員被迫穿著短袖拍攝夏季戲份，長時間暴露於冷風中，甚至有有人因此凍感冒，而主演團隊卻享有保暖待遇。 「造城者」劇組至今未公開回應，導演與主演亦未表態。對此，有網友認為群演指控缺乏直接證據，可能是中間承包商拖欠款項，與劇組及主演無直接關聯。