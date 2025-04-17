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葉童被狂粉拉下車 面帶笑容給擁抱 大批網友點讚

記者陳穎／綜合報導
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葉童被瘋狂粉絲拉下車。（取材自微博）
葉童被瘋狂粉絲拉下車。（取材自微博）

62歲港星葉童曾在「倚天屠龍記」分飾殷素素、趙敏，也曾演過「笑傲江湖」、「碧海情天」，1992年到大陸拍「新白娘子傳奇」，扮演「許仙」的她，和「白娘子」趙雅芝是經典CP。她最近參加大陸芒果TV「乘風2025」（簡稱浪姐6），成熟魅力圈粉無數。日前葉童遭一名激動粉絲從車上拉下來，她卻以鎮定又溫暖的態度回應對方，側拍影片曝光後獲得大批網友讚賞。

葉童成為「浪姐6」6季以來年齡最大一位，但她狀態極佳也很謙遜，雖然貴為香港金像獎影后，每天依舊排練到凌晨5點，還因為幽默搞笑獲得「反差最大姐姐」稱號。

近日一段影片熱傳，葉童坐在保母車中，打開車門與車外的粉絲打招呼，不料此時有粉絲突然衝上前，想與葉童近距離互動，隨即遭多位保鑣阻攔，而葉童則與對方揮手致謝，有一名女粉絲看到葉童坐在車上衝上去要跟她講話，葉童從頭到尾都笑臉迎人，粉絲隨即遭多位保鑣阻攔，粉絲隨後又向葉童伸手，並在與葉童握手時將她拉下車。然而此時葉童仍面帶笑容，和身旁保鑣表示「沒事」，並上前給激動的粉絲擁抱後，微笑向對方道別。

畫面曝光後，網友紛紛大讚，「葉老師太善良了」、「還不停地在說沒事的，沒事的，謝謝，謝謝……誰能不愛啊」，不過也有不少粉絲相當擔心，直呼「給我們嚇死了」、「愛要克制」、「好危險」、「還好沒事」、「完全拉不住瘋狂的人」。

葉童參加浪姐6，成熟魅力圈粉無數。（取材自微博）
葉童參加浪姐6，成熟魅力圈粉無數。（取材自微博）

葉童 香港

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