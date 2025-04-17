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人氣不再？ 張靜初「命中罪愛」首日票房僅65萬人民幣

娛樂新聞組／綜合報導
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有著「小章子怡」封號的張靜初，近年鮮少有作品推出。（取材自微博）
有著「小章子怡」封號的張靜初，近年鮮少有作品推出。（取材自微博）

清明檔期後，電影市場格外冷清，本周新片成績普遍不佳，其中，最引人關注就是由影后張靜初主演的懸疑片「命中罪愛」，該片上映首日慘墊底，票房只有人民幣65萬元（約8.88萬美元），據業內人士估計，這部投資上億的電影，最終票房恐怕連1000萬都不到。

有著「小章子怡」封號的張靜初，曾經演過「門徒」、「唐山大地震」等電影，甚至曾在「俠盜聯盟」搭檔劉德華，在阿湯哥「不可能的任務5」中也有演出。而「無雙」這片電影，更是讓張靜初提名香港金像獎和大眾電影百花獎最佳女主角。

「命中罪愛」早在2018年就殺青，當時的片名為「六個殺手」，但由於種種原因電影拍完後被雪藏了7年才上映。

該片講述海邊寧靜小城上因一樁離奇連環殺人案所掀起的驚心故事。雖然影片故事核心是連續殺人案的真相，但卻更深層探討的了人性善惡。

據業內人士分析，該片票房仆街的原因，首先是這部片既有海邊凶案，又有賭徒離奇死亡，還有警方追兇和夫妻恩怨，各種元素堆砌得像一鍋大雜燴；也有觀眾反饋，劇情實在太狗血。

此外，還有一個重要原因就是電影市場實在太冷清，據統計，上周五首映當日大盤僅收2785萬元人民幣，罕見的低迷。

也有網友提到，張靜初近幾年鮮少有新作品推出，早已被觀眾淡忘，人氣自然無法和昔日巔峰相比，有人甚至將她和周冬雨相比，稱兩人都是「命運急轉彎」，從票房寵兒到票房毒藥。

章子怡 劉德華 香港

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