金髮搭旗袍參加壽宴 58歲「波霸」近況曝光

葉子楣金色短髮搭配黃色短旗袍，展現魔鬼身材。(取材自Instagram)

港星曾志偉近日舉辦72歲生日慈善素宴，替杭州蕭山「地藏禪寺」籌募修建經費。現場星光熠熠，58歲葉子楣也意外現身會場，以金色短髮搭配緊身旗袍，依舊魔鬼身材，成為全場焦點。

曾志偉(左)壽宴舉辦慈善募款，同時與好友查小欣等人團聚。(取材自Instagram)

香港 資深媒體人查小欣近日在社群平台分享慈善素宴的畫面，當天多位藝人出席，星光熠熠，包括修哥（胡楓）、古天樂媽媽、蘇志威和劉小慧夫婦、高海寧、向海嵐、苗僑偉、溫碧霞、錢嘉樂和湯盈盈夫婦、葉子楣、魯振順、林盛斌、安德尊等藝人。其中，葉子楣當天穿著金色旗袍，並搭配上黑色長靴，整體造型顯得非常時尚且具有獨特風格。

查小欣與葉子楣合照。(取材自Instagram)

90年代有「波霸」之稱的葉子楣，曾在1990年的三級片電影「聊齋艷譚」飾演白狐仙，讓她人氣三級跳，外傳她當時因為拜狐仙而吸引大批老司機，桃花朵朵開。不過葉子媚拍三級片，緊守「三點不露」，即便片商出高價，她仍不為所動，「那是我的底線和堅持，因為我認為一露就沒有神祕感。」但也有人質疑胸部是假的，她直說：「聽習慣了，無所謂，不可能全世界都喜歡妳，生氣只會自己辛苦。」

查小欣在社群平台透露，此次慈善晚宴共籌得600萬港元（約78萬美元）。連炎輝雖競投了三件法物，但最終選擇將其分別贈予古天樂的母親、胡楓及一位好友，展現善心與分享精神。晚宴的高潮則是曾志偉的生日慶祝，在家人曾志偉在曾國祥、王敏奕、曾國猷、曾寶儀一家人及一眾高僧、善長陪伴下許願及切蛋糕。除此之外，朋友們更特地贈送巨型墨寶百福圖、壽字及對聯，增添祝福與喜悅，使整個活動更具溫馨與意義。