陸男星超強搖錢樹 一人收入扛公司6成營收

王一博一人賺進公司一半以上收入。(取材自微博)

大陸男星王一博2019年和肖戰 演出「陳情令」，成為不少粉絲心目中的男神。正因為知名度帶來可觀收入，使他長期為公司貢獻超高60%的營收，2020年至2022年就為公司帶來高達逾10億人民幣收入，意味著王一博的吸金能力堪稱業界翹楚。

綜合媒體報導指出，王一博所屬的公司「樂華娛樂」2024年12月31曰的財報，顯示在2024年「樂華娛樂」營收為7.65億人民幣，較上年同期的7.56念人民幣增長1.2%。旗下藝人中王一博是公司最賺錢的藝人，個人貢獻收入佔比長期超過60%。單是2020年至2022年這兩年間，他就為公司賺取高達10.83億人民幣。而影響力驚人的王一博他，傳出片酬為3000萬人民幣以上，身價在10億人民幣左右，可以說是大陸演藝圈中少數身價破億的超級明星。

王一博演出「陳情令」暴紅。（取材自微博）

不過，相較肖戰的片約不斷，身為公司「金雞母」的王一博，自從和李沁合演「追風者」後，2024年有近一年半未進劇組拍新戲。而王一博所屬的經紀公司「樂華娛樂」推出一檔選秀節目「年輕的戰場」，卻在微博 官宣演出名單時，本來Tag了王一博，但隨即又將他除名。這種「Tag後又刪掉」的行為，讓粉絲質疑經紀公司是否在冷凍王一博。