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給陳曉一個讚…被爆料回家鄉義務教藝考訓練

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陳曉被爆私下回到家鄉多次義務為藝考學生進行多次表演類課程授課。（取材自微博)
陳曉被爆私下回到家鄉多次義務為藝考學生進行多次表演類課程授課。（取材自微博)

近日，社群媒體上流傳著一則訊息，網友爆料，37歲的演員陳曉回到家鄉安徽合肥，並在當地一家藝考訓練機構進義務進行多次表演類課程授課，消息引發關注。

封面新聞報道，網友稱，陳曉近期確實出現在合肥的一家藝考培訓機構，並參與教學活動。該機構諮詢過課程的林女士（化名），她表示工作人員告訴她，陳曉今年已經為學生們上了3次課。

據報導，2022年就有網友分享過陳曉在某藝考培訓課堂上的照片，當時他正在觀看學生的表演考試，展現出親和力。陳曉也曾在活動中提到，他曾回到老家合肥，無償地為當地的藝考生提供輔導，會如此做主要是自己當年渴望學習表演卻苦於找不到合適老師，陳曉也說，教不了他們甚麼，主要就是應考的東西，而這麼多年下來後慢慢變成義務的去幫忙教學，其實也不知道教得好不好，反正覺得這是一點心意。

金羊網報導指出，陳曉已經授課多時，有時候因遲到而坐摩托車來到學校，頭髮亂了也無所謂，為人相當親民。學生回憶，當時的「小陳老師」上課嚴肅認真，喜歡坐在地上講課，課後卻親切如鄰家哥哥，常自掏腰包帶十幾名學生吃飯、唱歌，甚至為赴京備考的學生介紹住宿和師資。

陳曉義務教學獲得不少網民激讚。（取材自微博)
陳曉義務教學獲得不少網民激讚。（取材自微博)

該藝考培訓機構的工作人員稱，陳曉只要有時間就會過來上課，他為家鄉學子低調授課的舉動，不少粉絲和網友都表達了支持的態度。網友評論：「這才是公眾人物的榜樣！」「從學生時代到成名後始終如一，真心佩服。」「難怪大家愛叫『陳老師』，這稱呼早就有分量了。」

陳曉畢業於中央戲劇學院表演系本科班， 2009年畢業，並簽約華誼兄弟。 2013年1月，以《笑傲江湖》獲得2012年中國校園文藝榜中榜年度「最受青少年喜愛的影視偶像」獎。今年2月18日與陳妍希同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」

陳曉 社群媒體 陳妍希

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