給陳曉一個讚…被爆料回家鄉義務教藝考訓練
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近日，社群媒體上流傳著一則訊息，網友爆料，37歲的演員陳曉回到家鄉安徽合肥，並在當地一家藝考訓練機構進義務進行多次表演類課程授課，消息引發關注。
封面新聞報道，網友稱，陳曉近期確實出現在合肥的一家藝考培訓機構，並參與教學活動。該機構諮詢過課程的林女士（化名），她表示工作人員告訴她，陳曉今年已經為學生們上了3次課。
據報導，2022年就有網友分享過陳曉在某藝考培訓課堂上的照片，當時他正在觀看學生的表演考試，展現出親和力。陳曉也曾在活動中提到，他曾回到老家合肥，無償地為當地的藝考生提供輔導，會如此做主要是自己當年渴望學習表演卻苦於找不到合適老師，陳曉也說，教不了他們甚麼，主要就是應考的東西，而這麼多年下來後慢慢變成義務的去幫忙教學，其實也不知道教得好不好，反正覺得這是一點心意。
金羊網報導指出，陳曉已經授課多時，有時候因遲到而坐摩托車來到學校，頭髮亂了也無所謂，為人相當親民。學生回憶，當時的「小陳老師」上課嚴肅認真，喜歡坐在地上講課，課後卻親切如鄰家哥哥，常自掏腰包帶十幾名學生吃飯、唱歌，甚至為赴京備考的學生介紹住宿和師資。
該藝考培訓機構的工作人員稱，陳曉只要有時間就會過來上課，他為家鄉學子低調授課的舉動，不少粉絲和網友都表達了支持的態度。網友評論：「這才是公眾人物的榜樣！」「從學生時代到成名後始終如一，真心佩服。」「難怪大家愛叫『陳老師』，這稱呼早就有分量了。」
陳曉畢業於中央戲劇學院表演系本科班， 2009年畢業，並簽約華誼兄弟。 2013年1月，以《笑傲江湖》獲得2012年中國校園文藝榜中榜年度「最受青少年喜愛的影視偶像」獎。今年2月18日與陳妍希同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」
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