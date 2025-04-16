趙露思現身病態感妝容、下巴變尖 被諷「尖到可開瓶」

趙露思現況又引起整形討論。（取材自微博)

25歲中國女星趙露思 近日出席好友創立的服裝品牌開幕活動，特地換上新髮色艷麗登場，而她的妝容卻又再度讓網友引發討論，也引發引發網友對她「是否動刀整形」的熱議，調侃她「下巴可以開啤酒瓶蓋」。

udn STYLE報導，趙露思當天身穿好友創立的品牌Nana Jacqueline的黑色西裝外套配上低胸紅色薄紗連身裙現身北京，她梳起乾淨俐落的包頭展現氣勢，但網友們卻注意到她過於稀疏的眉毛和顏色較淡的唇妝，認為這個妝容設計得和她的造型搭不起來，再加上當天戶外陰暗的天色，缺少了自然光的加持，讓年僅25歲的趙露思看起來略顯疲態和沒有氣色。

趙露思現況又引起整形討論。（取材自微博)

同樣是黑色外套搭配紅色裙裝，過去趙露思在陸劇《偷偷藏不住》中的造型就讓她美出圈，然而時隔兩年趙露思的顏值變化如此明顯，讓許多網友紛紛感嘆懷念以前有元氣的她，但也有不少網友表示她現在也很好看，只是風格不一樣罷了。

綜合媒體報導，許多網友在看了趙露思的最新照片與影片後發現，她的臉部線條與過去相比似乎出現明顯變化，下巴位置變得更加尖銳，側面看來特別突出，有人留言「以前的圓臉更有辨識度」、「變美了，但有點不像原來的趙露思」、「這就是一顆芒果」，有人甚至調侃「下巴可以開啤酒瓶蓋」、「很有科技感」，還有人直言跟網紅「蛇精男」劉梓晨很像，認為她的五官失去了以往的自然感。

趙露思早期以甜妹形象深植人心。（取材自微博)

趙露思曾因為外貌變化被質疑整形，她曾在直播時表示，最近很多人見到她就誇說「變美了」，「誰不想愈變愈美？愈變愈好呢？我有一些自己的經驗。今年好多人看到我說，露思妳變漂亮了、露思妳又瘦了、露思又白了。我覺得都是我一點點成長，包括一些努力換來的結果！我還是挺開心的」，避重就輕回答了長相變化的原因。