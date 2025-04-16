戲說從頭／宋祖兒「無憂渡」冰3年解凍 與任嘉倫譜人妖戀

宋祖兒（左）和任嘉倫在「無憂渡」中有精采互動。(取材自微博)

26歲女星宋祖兒曾是阮經天的舊愛，2023年被爆逃稅遭封殺，但近期逐漸回溫，與任嘉倫主演的「無憂渡」在殺青3年後解凍，突然空降在愛奇藝播出，登上站內總榜亞軍，而關於她「為何能復出」也受到討論，外界分析未被定為劣跡藝人、非主觀惡意逃稅有關。

或許正因為宋祖兒仍有風險，「無憂渡」事前零宣傳，也沒有任何預熱活動，採取「當天定檔當天播出」模式，在4月12日開播當天釋放預告、海報和OST歌單，巧妙避開女主角的稅務風波，又因突發性創造熱度。

「無憂渡」改編自半明半寐的小說「半夏：月下燈黑，夜幕降臨第五百紀事」，由拍過「仙劍奇俠傳3」、「步步驚心」、「花千骨」等古裝神劇的導演林玉芬執導，充滿妖異氛圍。故事圍繞捉妖師「久宣夜」（任嘉倫飾）與擁有陰陽眼的富家少女「段半夏」（宋祖兒飾）展開，在人妖共存的廣平城，宣夜身懷絕技，卻背負無人知曉的身世秘密。

而半夏她天生能見妖形，因異於常人的能力自幼飽受歧視 與孤立。兩人因一起妖異殺人事件而結緣，隨後聯手揭開一樁樁詭異事件背後的真相，亦在危機與共情之中逐漸建立信任，萌生情愫。然而，宣夜漸漸意識到自己有可能也是妖，兩人的關係因此面臨重重考驗。

該劇在美術設計與世界觀構築方面極具誠意，劇組在象山影視城斥資搭建全新古風場景，營造出具有濃厚中式志怪氛圍的奇幻世界，就連妖怪的造型也下足功夫，飾演「音鰻」的演員張喜來自曝，他每次上戲前都要花上6小時接受特效化妝。導演林玉芬表示，希望「無憂渡」不僅帶給觀眾視覺上的驚喜，同時也能在情感層面引起共鳴。

任嘉倫在劇中挑戰內心飽受煎熬、沉默內斂的捉妖師角色，他笑說：「我這次拍戲沒少哭過。」在拍攝虐心劇情時，也能見到他一秒入戲落淚，甚至哭到情緒收不住，連和他演對手戲的演員都不禁心疼地拍肩安慰他。

宋祖兒提起跟任嘉倫的合作感想，她說：「我覺得我們的組合挺有新鮮感，他有時會給我一些建議，讓整部戲更好。」劇中一場宋祖兒掌摑任嘉倫的戲，兩人一拍完就跳起芭蕾搞笑緩解尷尬，被問起會不會覺得他話很多、很吵時，她打趣地說：「跟我比起來，他肯定還是比我穩重的。」

隨著劇情深入，兩人的感情發展也越發明顯，任嘉倫對宋祖兒輪番使出霸氣公主抱跟單手甜抱，流露溫柔寵溺一面，拍攝時，任嘉倫二話不說一把抱起宋祖兒，來回走了幾趟都不喊累，他笑說：「今天就為這場戲使勁全力了。」宋祖兒見狀連忙幫他捶肩。