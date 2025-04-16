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29歲男星拒絕潛規則 退圈回山東老家賣水果

記者陳穎／綜合報導
29歲男星許鵬演過很多夯劇，但都是配角。(取材自微博)
29歲男星許鵬演過很多夯劇，但都是配角。(取材自微博)

曾出演「且試天下」、「一念關山」、「灼灼風流」等劇的29歲男演員許鵬，近日宣布引退，返回山東老家接替80多歲爺爺的攤位，開啟擺攤生涯。他坦言「不要被面子束縛」，勇敢面對生活挑戰，引起話題還衝上微博熱搜冠軍。

許鵬透露，退出演藝圈的直接原因是拒絕向行業「惡勢力」妥協。2025年3月，他在某古裝劇組拍攝期間，因不願屈從潛規則選擇離開，但未公開細節。此外，他提到影視行業寒冬導致資源銳減，無背景演員的生存空間被進一步壓縮，根本很難生存下去。

許鵬回老家擺地攤賣橘子等商品。首日擺攤時，一位老人以低於進價強買兩斤橘子，還多拿一個，導致他首單虧損，隨後又被奧客質疑枇杷梗有毒、秤不準，場面一度混亂，做生意其實也不容易。 儘管出師不利，他仍樂觀表示「至少邁出第一步」，認為未血本無歸已是好的開始。

這事件在網路上引發了熱烈討論。有網友稱讚許鵬是「娛樂圈清流」，敢於堅守底線，回歸真實生活；也有人為他感到惋惜，認為放棄演藝事業太過可惜，畢竟娛樂圈機會雖少，但仍有成名的可能。

事實上，許鵬並非今年第一位退圈的藝人。 2025年，娛樂圈似乎掀起一股「退圈潮」。此前，利路修、高泰宇、李明德、金子涵等多位藝人也相繼退圈，或轉型創業，或回歸平凡生活，引發話題不斷。

許鵬返回山東老家接替80多歲爺爺的攤位，開啟擺攤生涯。(取材自微博)
許鵬返回山東老家接替80多歲爺爺的攤位，開啟擺攤生涯。(取材自微博)

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