「向陽花」才陷轉型失敗爭議…趙麗穎新劇爆欠薪、苛待臨演

趙麗穎近日陷入轉型失敗爭議中。(取材自微博)

大陸知名女星趙麗穎 主演的新片「向陽花」，在前不久的清明節檔期上映，但票房和口碑卻不如預期，讓她陷入「轉型失敗」爭議中。近日，她主演的新劇「造城者」又爆出拖欠群演工資，以及苛待臨演事件，讓不少網友大嘆真是「一波未平，一波又起」。

「造城者」是根據朱曉軍小說「中國農民城」改編，由趙麗穎、黃曉明 主演，講述在改革開放初期，平海縣為了加快發展，決定設立「東港鎮」。 李秋萍（趙麗穎飾）、陳德誠（黃曉明飾）等東港鎮的基層幹部們帶領當地的農民百姓，齊心協力在灘塗上建起一座富裕、和諧的現代化城市的故事。

超強卡司和製作團隊，被看好有望在眾多年代劇中殺出一條血路。

不料，該劇日前殺青後，卻傳出欠薪風波，多位群演在社群平台上發文聲稱，劇組拖欠薪資長達四、五個月，引發廣泛關注與討論。其實，早在2025年初，就有群演陸續在網上斥責劇組都過年了，還未支付演出報酬。

此外，還有群演痛批遭到劇組苛待，寒冬凌晨開工時，必須穿著短袖拍夏天的戲分，凍到瑟瑟發抖。

但也有網友質疑爆料者PO出的證據不足，懷疑發文的真實性，並稱有可能是中間人拖欠，不僅與劇組關係不大，更是和主演趙麗穎、黃曉明沒有直接關係。截至目前，劇組尚未對此做出回應。