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戲說從頭／高冷醫生？犯罪首腦？郭京飛、秦嵐「黃雀」飆演技

娛樂新聞組╱綜合報導
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秦嵐(左)、郭京飛在「黃雀」劇中飆演技，互不相讓。(取材自微博)
秦嵐(左)、郭京飛在「黃雀」劇中飆演技，互不相讓。(取材自微博)

由盧倫常執導，郭京飛、秦嵐、祖峰等人主演的懸疑劇「黃雀」日前收官，郭京飛在劇中微表情的掌握非常到位，秦嵐的演技也讓人眼睛一亮。

羊城晚報報導，「黃雀」呈現市井煙火的反扒故事。劇中，郭鵬飛長期奮戰在反扒一線，不僅深諳扒手作案手法，還有超常的觀察推理能力。他日常追蹤的對像不是心狠手辣的重刑犯，而是「小惡」犯罪者。他們之間的較量，往往聚焦在「仙人跳」陷阱的精密設計、貨款偷盜轉移的街頭鬥智，以及傳銷組織的話術迷宮之中。

值得一提的是，「黃雀」敘事邏輯超越單純的善惡、黑白對立，秦嵐飾演的醫生黎小蓮，因弟弟被拐賣致殘而墜入犯罪深淵；荔城火車站廣場的扒手老董，雖是個「慣偷」，但卻又是個不折不扣的孝子。

報導稱，郭京飛近年連續出演「駐站」、「漂白」、「都挺好」等劇，常常設計一些不經意的肢體動作，讓角色更富有層次感和煙火氣。在「黃雀」中，郭京飛深陷身體與心理的雙重困境，於是他設計了一個頻繁眨眼的小細節。不僅如此，未婚妻離奇的失蹤、長期服藥的致幻副作用，都讓郭鵬飛自帶神祕感。

此番，秦嵐以「反派」角色亮相，讓人眼睛一亮。劇中，她本是個尋找失散弟弟的普通人，但因為原生家庭的不幸，一步步走上犯罪之路，成為扒手團夥的「軍師」，她遊走在黑與白的兩端，成為全劇矛盾衝突的「風暴眼」。角色的複雜，挑戰秦嵐的演技。

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