劉亦菲有麻煩了…美籍身分被酸：片酬應課稅125%

美籍藝人劉亦菲遭到美中關稅波及。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲 近日回歸電視圈，主演的電視劇「夢華錄」、「去有風的地方」、「玫瑰的故事」，掀起不少話題；近日傳出，她將主演古裝大女主新劇「咸雪」，男主角有望是以「慶餘年」走紅的張若昀。強強聯手看似前景一片大好，意外的是劉亦菲遭到美中關稅的波及，被網友開酸「片酬應先課稅125%」，引起熱議。

最近全球貿易戰 打得沸沸揚揚，連演藝圈也被捲入，中國不少「美籍明星」遭到網友抵制，包括劉亦菲、王力宏 、陳沖、潘瑋柏都被點名，其中以劉亦菲最引人關注。

「咸雪」改編自天下塵埃同名小說，故事描述古代女鹽商「蘇靖瑤」（劉亦菲飾）以富商遺孀身分重返宣城，她私下與奉命暗查鹽務的皇城巡查特使「沈一白」（張若昀飾演）合作，兩人設立「大義銀莊」深入商局，四處蒐集證據，攜手解決鹽業貪腐問題。

該劇最初傳由趙麗穎接演，近日才傳劉亦菲後來居上，搶下女主角。

不過，美中貿易戰激烈的當下，劉亦菲瞬間成箭靶，不少網友質疑，「賺著中國人的錢，繳稅還得給美國？」先前華為找她代言新能源汽車時，也有網友衝到官微底下開罵「中國品牌找美國人代言？」這次接演新劇更被網友吐槽：「片酬先課稅125%。」