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搭機遇強風降落失敗 「叫獸易小星」嚇到寫遺書

娛樂新聞組╱綜合報導
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「叫獸易小星」近日搭機遇上北京極端大風，嚇到在飛機上寫遺書。(取材自微博)
「叫獸易小星」近日搭機遇上北京極端大風，嚇到在飛機上寫遺書。(取材自微博)

大陸藝人「叫獸易小星」（本名易振興）過去以創作網路短片走紅，後來跨足演藝圈擔任編導，代表作包括「萬萬沒想到」、「沐浴之王」、「人生路不熟」等。他13日搭機遇上北京機場附近的亂流，因遲遲無法降落，他急得在飛機上寫下遺書，內容不小心傳出去，最後卻搞了大烏龍。

北京近日颳起高達13級的強風，當地中小學提前放學、故宮博物館等多個景點關閉、有民眾停車後關不上車門，關上後卻差點被強風吹走。易振興這幾天正巧也搭飛機遇上這股強風。

「我們的飛機抖得跟篩糠（比喻身體發抖打顫）似的，我坐飛機20年沒遇過這麼抖！」他在社群平台分享驚悚過程，表示當時第一次落地未成功，整架飛機離地面很近卻左右飄移，機長緊急拉高機身，接著又在空中盤旋近40分鐘，最終在劇烈抖動中落地。成功落地後飛機艙內所有人拍手鼓掌。他尷尬表示，在飛機上寫好的遺書已經發出去。

易振興在飛機上寫的遺書內容提及：「保有四分之一用於我父母的贍養終老，請確保『人生開門紅』的正常上映，由柴濤對剩餘後工作進行檢查。易振興2025.04.13」

文一發出，網友們紛紛留言「老師你好棒，怪不得電影拍這麼好，最後一句發現你是真熱愛電影」、「現在才知道柴濤一定是個非常靠譜的人」、「大難不死，必有後福」、「你的遺書好精簡」，還有網友笑說：「這是在做電影宣傳？」

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