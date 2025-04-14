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掀武俠新風潮 75歲徐克獲香港金像獎終身成就

記者陳穎／綜合報導
徐克執導的電影是很多人的童年回憶。(圖／香港電影金像獎提供)
徐克執導的電影是很多人的童年回憶。(圖／香港電影金像獎提供)

第43屆香港電影金像獎公布「終身成就獎」及「專業精神獎」得獎人，導演徐克和電視製作人施南生授予「終身成就獎」，「專業精神獎」得主是資深配音演員姜小亮和韓冬青賢伉儷，表彰他們多年來為香港電影界作出卓越貢獻。

75歲徐克1979年首次執導的作品「蝶變」，且能夠在40多年的導演生涯中，一直保持旺盛的創作力，實在難能可貴。他不僅執導了多部經典電影，還監製了多部成功的作品。1983年他執導的「新蜀山劍俠」引入好萊塢特技師，首次以西方特技手法拍攝中國傳統武俠小說中的御劍飛行、群仙飛遁等場面。

「倩女幽魂」由王祖賢（右）、張國榮演出。（取材自豆瓣電影）
「倩女幽魂」由王祖賢（右）、張國榮演出。（取材自豆瓣電影）

徐克於1984年與施南生共同創立「電影工作室」，監製了多部成功的作品，最為膾炙人口的有1986年監製吳宇森執導的「英雄本色」，創造男性浪漫黑幫片潮流；1987年監製程小東導演的古裝片「倩女幽魂」，是結合玄幻鬥法與幽怨淒美的人鬼戀故事；1992年監製由程小東執導、改編自金庸名著的「笑傲江湖II東方不敗」，帶起新武俠片風潮；他執導的「黃飛鴻」系列，沉寂多時的功夫片得以重振聲威。

施南生是香港舉足輕重的電影製作人，上世紀80年代香港新浪潮電影興起，施南生的名字就與徐克、許鞍華、譚家明等著名導演並駕齊驅，擅長行政、策畫、發行、公關和市場推廣，處事風格俐落果斷、眼光獨到，是她在電影界屹立40多年的成功要素。

第43屆香港電影金像獎將於4月27日揭曉。

徐克1983年執導的「新蜀山劍俠」。(取材自IMDb)
徐克1983年執導的「新蜀山劍俠」。(取材自IMDb)

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