張家輝驚悚新片「贖夢」 劉德華客串「入夢」

張家輝(右)與劉俊謙出席台北影人見面會，開心分享拍片趣事。（圖／甲上娛樂提供）

港星張家輝為自編自導自演恐怖驚悚新片「贖夢」赴台宣傳，雖然僅是短短的三天兩夜行程，依舊把握機會與影迷交流。張家輝開心爆料，如果票房理想，不排除拍「贖夢2」，關鍵人物可能會是天王巨星劉德華 友情客串的「入夢者」，更透露：「如果要拍續集，當然不會想拍一樣的故事。」

張家輝與劉俊謙日前在台北舉辦「贖夢」影人見面會。暌違10年赴台的張家輝受到台灣粉絲熱情應援，最新力作迴響熱烈，張家輝與劉俊謙都希望把握機會與更多粉絲交流觀後感，因此映後問答做好做滿，時間都超過20分鐘，讓在場影迷相當滿足。

提到特別力挺的多年好友劉德華，張家輝說早在「黑馬王子」就開始合作，兩人交情一直很好。雖然身邊有看過電影的人，認為劉德華在片中的戲分會有點變調，但這就是他想要的，「如果將來有可能延伸『贖夢』的故事的話，Vincent的出現就像一個鉤子，我希望找一個有分量的人去詮釋。」

另有觀眾稱讚張家輝與劉德華外貌相像，讓張家輝驚訝回：「原來有人覺得我像他啊？」因為張家輝過去多次與歌神張學友撞臉，在香港 有「張學友的弟弟」之稱，因為兩人交情好，也會相互揶揄彼此是「兄弟」，劉俊謙反應很快，立刻跟觀眾推薦：「這部電影有四大天王的綜合體，能不看嗎？」

張家輝坦言拍攝「贖夢」的過程相當艱辛，由於身兼導演、編劇以及演員，直呼壓力超大，短期內應該不會想再當導演，「這次我拍的時候，因為劉俊謙的戲分很多，我拍他的時候就可以專心當導演。」自招從一開始就不打算讓自己主演整部電影，「我身為導演張家輝，對演員張家輝當然要比較壞一點嘛。」