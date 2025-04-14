我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

陳妍希掰了陳曉 和小15歲男星車內跳失戀手勢舞

娛樂新聞組／綜合報導
陳妍希和26歲男歌手黃新淳合拍失戀手勢舞。(取材自抖音)
陳妍希和26歲男歌手黃新淳合拍失戀手勢舞。(取材自抖音)

41歲台灣女星陳妍希和大陸男星陳曉，2016年步入婚姻，今年2月18日同步宣布離婚。陳妍希恢復單身後，多次被看到現身電影首映會或觀賞舞台劇，似乎在努力找我自己的生活，她日前在社群上曬出與26歲男歌手黃新淳在車內合拍「失戀舞」的影片，CP感十足，網友直呼：「她眼裡也有光了」、「變得更美、有自信」。

陳妍希離婚後一個月，陳妍希曬出跟歐陽娜娜一起去看歌手汪蘇瀧的北京鳥巢演唱會的合影，近來在社群上一連分享欣賞張惠妹、潘瑋柏演唱會的影片，近日又大方曬出與26歲小鮮肉男星黃新淳合作跳起「失戀派對手勢舞」的短片。片中陳妍希身穿淡藍色外套、內搭白色低胸上衣，她對鏡頭甜笑送飛吻、比愛心，賣力幫黃新淳宣傳新歌。

陳妍希離婚之後依舊十分活躍，還來到阿妹演唱會為姐妹助陣。(取材自微博)
陳妍希離婚之後依舊十分活躍，還來到阿妹演唱會為姐妹助陣。(取材自微博)

畫面曝光後，一票粉絲看到陳妍希現況都很替她高興，紛紛留言盛讚，「姐弟戀也行啊，妍希女神」、「女神眼裡又有光了」、「變得更自信又更漂亮了」、「好有活力啊」。

積極開工的陳妍希，也被粉絲捕捉到「一見你就笑」綜藝節目錄製現場。她當天身穿一件卡其長版大衣，內搭的套裝勒住腰間，對比下腹隆起相當明顯，為了平衡穿搭，陳妍希還特地穿上一雙超厚底的高筒靴。

陳妍希最新工作狀態曝光。(取材自微博)
陳妍希最新工作狀態曝光。(取材自微博)

陳妍希 台劇 陳曉

上一則

「哈利波特」食死人男星一度爆命危 切骨保命　　　

下一則

金城武暌違4年現身 帥照釋出曝神隱心境

延伸閱讀

陳妍希離了陳曉後 車內和小15歲男星大跳「失戀舞」

陳妍希離了陳曉後 車內和小15歲男星大跳「失戀舞」
陳妍希掰了陳曉 爆介入伊能靜婚姻 身邊男人是他

陳妍希掰了陳曉 爆介入伊能靜婚姻 身邊男人是他
才揮別陳曉 陳妍希偷黏歐陽娜娜「41歲真面目」曝光

才揮別陳曉 陳妍希偷黏歐陽娜娜「41歲真面目」曝光
陳妍希離婚快樂…斷開陳曉1個月 黏歐陽娜娜遊北京

陳妍希離婚快樂…斷開陳曉1個月 黏歐陽娜娜遊北京

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
魏哲鳴（右）與張佳寧吻戲高達20場。圖／中天娛樂提供

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

2025-04-10 13:29
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

2025-04-10 10:19
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅