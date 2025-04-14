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和章子怡並列「七金花」 陸女星想接現代戲被酸沒文藝氣質

娛樂新聞組／即時報導
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胡靜透露，因為長相太古典，被現代戲拒之門外。(取材自微博)
胡靜透露，因為長相太古典，被現代戲拒之門外。(取材自微博)

大陸女星胡靜在節目中透露，因為長相太古典，被現代戲拒之門外，投文藝片簡歷都被說「長的太好看，沒文藝氣質」。

搜狐娛樂報導，胡靜表示，每一個十年，社會的審美是不一樣的，在她出道的那個時代，要做女主角肯定要長得好看，男主角要帥，那個時候她不覺得自己有多好看，但是因為可能是從學院畢業，就比較多的機會。胡靜也表示，在大二的時候就拍了一個音樂劇中的文藝電影，是自己還挺喜歡演戲的我特別想去演文藝片，讓大家看到不一樣的作為演員的自己。胡靜沒想到，文藝片的導演根本不給她機會，她把簡歷遞上去，就會被說「長得太好了，演不了電影，她演藝不了我們的文藝片，她沒有那個文藝氣質。」 但後來因為所演的《人民的名義》火了，因為那個戲，大家才知道胡靜也是可以演現代戲的。

胡靜（左）嫁給馬來西亞富商朱兆祥。(取材自微博)
胡靜（左）嫁給馬來西亞富商朱兆祥。(取材自微博)

胡靜曾與章子怡、袁泉等女星並列戲劇圈「七朵金花」，過去曾以一連串清宮劇「大清後宮」、「孝莊秘史」、「康熙秘史」等夯劇聞名，雖名氣未大過章子怡，她2008年嫁給身價約50億人民幣（約7.44億美元）的馬來西亞富商朱兆祥，搖身成了頂級豪門貴婦。

「孝莊祕史」裡的胡靜(右起)、寧靜、舒暢合體。(取材自微博)
「孝莊祕史」裡的胡靜(右起)、寧靜、舒暢合體。(取材自微博)

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