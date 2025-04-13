陳妍希離了陳曉後 車內和小15歲男星大跳「失戀舞」

陳妍希和26歲男歌手黃新淳合拍失戀手勢舞。(取材自抖音)

41歲台灣女星陳妍希 和大陸男星陳曉 ，2016年步入婚姻，今年2月18日同步宣布離婚。陳妍希恢復單身後，多次被看到現身電影首映會或觀賞舞台劇 ，似乎在努力找我自己的生活，她日前在社群上曬出與26歲男歌手黃新淳在車內合拍「失戀舞」的影片，CP感十足，網友直呼：「她眼裡也有光了」、「變得更美、有自信」。

陳妍希離婚之後依舊十分活躍，還來到阿妹演唱會為姐妹助陣。(取材自微博)

陳妍希離婚後一個月，陳妍希曬出跟歐陽娜娜一起去看歌手汪蘇瀧的北京鳥巢演唱會的合影，近來在社群上一連分享欣賞張惠妹、潘瑋柏演唱會的影片，近日又大方曬出與26歲小鮮肉男星黃新淳合作跳起「失戀派對手勢舞」的短片。片中陳妍希身穿淡藍色外套、內搭白色低胸上衣，她對鏡頭甜笑送飛吻、比愛心，賣力幫黃新淳宣傳新歌。

畫面曝光後，一票粉絲看到陳妍希現況都很替她高興，紛紛留言盛讚，「姐弟戀也行啊，妍希女神」、「女神眼裡又有光了」、「變得更自信又更漂亮了」、「好有活力啊」。

陳妍希最新工作狀態曝光。(取材自微博)

積極開工的陳妍希，也被粉絲捕捉到「一見你就笑」綜藝節目錄製現場。她當天身穿一件卡其長版大衣，內搭的套裝勒住腰間，對比下腹隆起相當明顯，為了平衡穿搭，陳妍希還特地穿上一雙超厚底的高筒靴。