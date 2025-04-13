王晶大砲又開轟 罵姜濤「人肥歌雞舞賤」 要他滾出娛樂圈

姜濤遭王晶吐槽「滾出娛樂圈」。(取材自微博)

香港導演王晶向來敢說敢言，近年更開設YouTube頻道節目「王晶笑看江湖」，分享多年來在香港娛樂圈的秘辛。近日，王晶突然在社交平台發布多張香港歌手姜濤的照片，更出言侮辱對方，要他「滾出娛樂圈」，引發網友熱議。

憑藉選秀節目出道的姜濤，目前是男子組合MIRROR成員之一，人氣超旺的他，連續第五年奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，堪稱香港頂流。但近日，王晶突然在社交平台怒罵他，「香港頂流？真沒發神經？人肥歌雞舞賤！你殺掉我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦」，激烈言詞引起網友關注。

有網友質疑王晶「罵得也太難聽了」、「自己不是也胖」、「用罵人的方式找回自尊和存在感」、「人家姜濤招他惹他了」；但也有王晶粉絲力挺他，留言「晶哥威武」、「還是你說實話」、「港娛樂圈世代不如一代，是有原因的」。

不久後，姜濤在社交平台上傳一段影片，並留言「得啖笑……」疑似回應王晶的指罵。事件紛擾了一天後，王晶被發現已將批評姜濤的PO文刪除，並發布宣傳中國節目「無限超越班3」的影片。