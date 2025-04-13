「浪姐6」葉童一首歌唱出心裡話 陳德容躺贏網友怒了

在隊員心目中，葉童是「情緒擔當」。（取材自微博）

「乘風2025」（浪姐6）近日播出二公一對一分組對決，62歲葉童和李晟、黃英組成「葉晟英」組合，表演唱入人心的「大山」，可惜最後輸給吳宣儀團的「本草綱目」。葉童大氣表示，「我覺得我們輸也是值得的，我們在旁邊看得目瞪口呆」，但網友批陳德容根本是「躺贏」。

綜合揚子晚報等媒體報導，葉童團「大山」的舞台呈現包含編曲、和聲設計等二次創作元素，葉童說，這首歌想唱給父母，因為他們都不在了。她說，「從前覺得父母給自己很多束縛，可是年紀愈來愈大才覺得有父母在身邊很棒的一件事情。而且這不光是一首歌，還是很多女性的寫照。」

錄影當天，昆明天氣很冷，葉童身體狀況不佳，帶著濃重的鼻音。葉童擔心自己作為隊長會因為身體不舒服，或是音準問題耽誤大家，但在隊員心目中，葉童是「情緒擔當」。

李晟說，「我發現葉童姐真的是情緒擔當。她很會照顧大家的情緒。雲淡風輕地就給你情緒按摩好了。」李晟說自己老去試探別的邊界在哪裡，所以很難打開自己。葉童也發現了李晟不夠自信的問題，安排舞台調度的時候，會不停地把羞於表達的李晟安排到舞台中間，「她讓人很安心，像大山」。

二公對決前，網友批評陳德容練習跳「本草綱目」時僵硬的肢體動作，根本是歌詞「我表情悠哉，跳個大概」的具體呈現。比賽當天，陳德容不跳舞改唱戲腔，另外兩人則賣力熱舞，被批「三人團變1+2」；最後吳宣儀團的「本草綱目」打敗葉童團的「大山」，網友認為陳德容是「躺贏」。