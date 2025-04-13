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張柏芝霸氣寵粉無上限 當街翻包送鑽石項鍊

娛樂新聞組／綜合報導
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張柏芝是有名的寵粉。(取材自微博)
張柏芝是有名的寵粉。(取材自微博)

港星張柏芝是圈內有名的寵粉，近日，她穿著一身紅衣現身上海街頭，遇到粉絲要求合影，，她不僅親切回應，還當場從包包內翻出一條鑽石項鍊送給對方。相關視頻傳出後，驚呆不少網友，有人大呼「太幸福的粉絲了」、「我也想偶遇張柏芝」。

從視頻中可見，張柏芝當天穿著大紅色外套、金色長裙、戴著墨鏡，氣質明艷動人。有女粉絲上前要求合照，她親切回應，還當場從大背包中翻找出一個首飾盒送給對方，粉絲驚得當場沒反應過來。

據知情人士透露，這條項鍊是寶格麗Divas' Dream鑽石項鍊，市價約3.8萬元（人民幣，約5253美元）。

張柏芝當街從包包內翻出一條鑽石項鍊送給粉絲。(取材自微博)
張柏芝當街從包包內翻出一條鑽石項鍊送給粉絲。(取材自微博)

事後，獲贈鑽石項鍊的女粉絲表示，她已經喜歡張柏芝22年了，只要是張柏芝的活動她都會想辦法參加，因為張柏芝是她的童年和青春。

網友看了紛紛留言，「她一定是記得你，這是愛的雙向奔赴了」、「她送的項鍊是真的她自己很喜歡的品牌」、「22年啊，怎麼可以這麼長情」、「張柏芝不只是大明星，她是真正的溫暖女神」，也有不少網友表示羨慕該粉絲，「我也想偶遇張柏芝」、「太寵粉了」。

其實，張柏芝不是第一次這麼寵粉，早在2005年，她就曾因粉絲誇讚她的腕表好看，毫不猶豫就將表送給了對方。 2018年，她也曾贈送接機粉絲一條愛馬仕絲巾，相當大方。

張柏芝 愛馬仕

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