竟是師兄弟？ 吳彥祖曝30年前舊照… 身旁的他是這位武打巨星

吳彥祖曬出一張30年前和吳京合影的舊照。(取材自微博)

香港 千禧男神吳彥祖近日在社交平台發布一張30年前的舊照，赫然是他和吳京的合照。吳彥祖配文寫道，「當時北京武術隊正在美國巡演， 我們倆都還沒成為演員。是他說我們倆都能成為電影明星的。我當時不相信他」。兩人同框的青澀舊照引起網友熱議。

香港01報導，吳彥祖出生於美國，雖然在國外成長與求學，但從小便學習中國武術，更曾參加北京武術隊，和吳京成為師兄弟。近年，吳彥祖多在好萊塢 發展，參演的電影或劇集中均不乏武打元素，逐漸在外國觀眾心目中建立華人 武打影星的地位。

從吳彥祖分享的照片中可見，21歲的吳京和20歲的吳彥祖雖然看起來略顯青澀，但兩人帥氣的模樣已具備男神雛形。吳彥祖於相片下留言表示，「那是1995年我與吳京的合影嗎？當時北京武術隊正在美國巡演，我們倆都還沒成為演員。吳京比我大幾個月，所以我一直叫他『大吳』」。

吳彥祖還說，「是他說我們倆都能成為電影明星的。我當時不相信他」，沒想到，30年後的今時今日，他倆真的成為大明星。

據悉，吳京於1995年接拍首部電影，吳彥祖亦於1998年首次主演電影「美少年之戀」，二人先後成為演藝圈頂流演員，吳京在中國擁百億票房佳績。