演員為宣傳新片唱歌跳舞… 姚晨窘迫：不知道在幹什麼

姚晨一語道破演員在宣傳新片時會面臨的尷尬。(取材自微博)

大陸女星姚晨近日搭檔台灣藝人賈靜雯演出醫美職場劇「以美之名」，而姚晨近日在受訪時，一語道破演員在宣傳新作品時的尷尬，她說，每當配合宣傳時，常會遇到一些讓人窘迫的情況，比如路演時被要求跳舞、唱歌或錄短片，「我們也不知道自己在幹什麼，好像和電視劇的內容關係也不大」。

「以美之名」聚焦整形外科醫生喬楊（姚晨飾）與周靜雯（賈靜雯飾）十年後在整形醫院重逢，兩人從宿敵到聯手，展開精采的醫美職場對手戲。劇情圍繞容貌焦慮、黑醫美、家暴創傷、性別偏見等社會議題，真實反映醫療與現實的矛盾與掙扎。

姚晨、賈靜雯雙女主「強強聯手」，讓觀眾看了大呼過癮。不過，姚晨近日在受訪時談到宣傳電影或電視劇的困境，比如路演時被要求跳舞、唱歌或錄短視頻，她說，「我們也不知道自己在幹什麼，好像和電影的內容關係也不大」。

姚晨也談到，「表達和電影相關的這些創作的東西的機會也越來越少」，也導致大家對電影本身的討論越來越低。

據悉，姚晨與賈靜雯在為「以美之名」做宣傳時，曾在活動上跳過南韓正 火的舞步「李曦承進行曲」，二人動作稍顯生疏，姚晨還一度被網友吐槽跳起舞來很搞笑。