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瘋馬秀事件1年半…張嘉倪復出站C位 強壓陳都靈

娛樂新聞組／綜合報導
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張嘉倪(中)復出，穩站C位，陳都靈(右二)只能站她旁邊。(取材自微博)
張嘉倪(中)復出，穩站C位，陳都靈(右二)只能站她旁邊。(取材自微博)

大陸女星張嘉倪在2023年9月被傳到巴黎欣賞瘋馬秀，遭到官方軟封殺，如今一年半過去了，張嘉倪終於「營業」，她被發現參加成都一場品牌活動，同場女星包括陳都靈、何瑞賢、陸柯燃等，但才剛復出的張嘉倪竟穩穩站在C位，引發不少網友熱議。

這場活動是張嘉倪自「瘋馬秀」事件後首次公開亮相，被視為正式復出的指標。當天她穿著黑色皮質西裝外套，內搭低胸流蘇長裙，妝容精緻、明豔動人、氣場強大，讓不少網友大呼「狀態太好了吧」、「比以前更美了」。

有網友發現，當天參加活動的還有女星陳都靈、何瑞賢、陸柯燃等人，其中，憑藉熱播劇「雁回時」人氣飆升的陳都靈最引人關注，她穿了一襲白色長裙，氣質脫俗。讓人訝異的是，才剛剛復出的張嘉倪竟然穩穩站在C位。

有網友表示，「長得漂亮就應該在C位」、「無論以前還是現在，她的咖位都是C位」、「看起來還是很有野心」，但也有人質疑，「照理說現在陳都靈該是C位」、「『雁回時』還不夠火嗎」。

其實，相較也有去看瘋馬秀的另一位女星Angelababy，張嘉倪復出的時間晚了許多。據悉，Angelababy已多次出席品牌活動、電影節等，甚至還曾登上國外雜誌封面，連她主演的兩部待播劇前不久還獲得「赦免」播出。

張嘉倪則沒有那麼幸運，有網友分析，她的人氣、資源不如Angelababy，復出之路恐怕沒有那麼好走。

Angelababy

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