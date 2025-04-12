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張家輝大聊春夢 劉俊謙為戲「贖夢」裸臀

娛樂新聞組／綜合報導
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張家輝(左)和劉俊謙一起受訪，聊拍攝「贖夢」點滴。(記者王聰賢／攝影)
張家輝(左)和劉俊謙一起受訪，聊拍攝「贖夢」點滴。(記者王聰賢／攝影)

金馬影帝張家輝暌違10年再度訪台，宣傳自導自演的電影「贖夢」，與主演劉俊謙一起受訪，張家輝透露，從創作初期就屬意劉俊謙飾演，「我沒想過別人演，如果他沒演，我不知道要找誰。」劉俊謙也說不介意裸臀演出。

張家輝片中飾演患有睡眠障礙的計程車司機，現實生活中有被鬼壓床的經驗嗎？張家輝坦言：「我小時候住在很小的閣樓，第一次體會到鬼壓床，長大後是在TVB拍劇的時候，我們在廢棄的醫院拍攝，我坐在一旁睡著，感覺我看見所有事情但我不能動，那是在白天，我當時沒有害怕，反而是覺得怎麼不是在半夜發生。」

是否曾有過「做春夢」的經驗？張家輝笑著反問現場媒體的春夢體驗，沒想到得到了各種「液體流出」的回應，讓他大笑直說：「我相信大家該有的我都有吧！」

而劉俊謙近年熱門作品不少，但心裡仍有導演夢。他表示，片場看到張家輝常一個人坐著沉思，但突然會站起來跟攝影師或燈光師溝通，或是找他溝通更改台詞，「真的愛一件事，有時候不用講出來，透過行動就能看出來真的喜歡。」

劉俊謙在片中有裸臀演出，「其實劉俊謙沒什麼心理關卡，因為我是劇場出身，要穿很少衣服很常見，而且拍攝前就知道要露出臀部。」至於是否有刻意鍛鍊，他則害羞否認。

張家輝在「贖夢」中也邀請好友劉德華客串演出，他透露劉德華一口就答應，並自豪表示：「我相信過分一點的要求他應該都會答應，但都是好友，想說就不要這樣。」現場媒體拱張家輝揪劉德華露臀拍攝，張家輝搞笑直說：「如果劇情有需要的話，我一定……也不敢問」。

劉德華

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