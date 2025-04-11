「雁回時」CP合體太甜蜜 網笑像回門宴

辛雲來（左）與陳都靈盛裝出席活動，被網友笑稱像在辦「回門宴」。(取材自微博)

憑藉爽劇節奏與精采劇情暴紅的古裝劇「雁回時」，雖然已於日前大結局，但該劇熱度與討論度依然居高不下，男女主角辛雲來、陳都靈的一舉一動，更是受到網友關注。近日，「雁回時」在杭州舉辦見面會，辛雲來身穿正式西服，陳都靈則穿著紅色新中式禮服，兩人手牽手進場，被網友笑稱像在辦「回門宴」。

「雁回時」講述自幼被棄養的莊寒雁（陳都靈飾）輾轉回到莊家，卻在這個看似親切的家族中步步受制。她的出現引起了大理寺少卿傅雲夕（辛雲來飾）的關注，兩人在試探與周旋間逐漸產生情愫。最後，兩人攜手揭開莊家虛偽的面具，將塵封的陰謀一一曝光。

該劇是今年騰訊第一部破3萬的劇集，目前有效播放量已破5億，堪稱黑馬劇。為了慶祝好成績，劇組特地赴杭州舉辦見面會，當天，辛雲來穿著帥氣西服，陳都靈則以新中式紅色露肩上衣，搭白色長裙現身，相當喜氣。兩人手牽手入場時，被網友笑稱根本是「訂婚宴」或「婚禮現場」，還有人說應該是「夕笑雁開CP回門宴」。

當天，陳都靈的「母親」溫崢嶸也來了，只見她身穿藕色連身裙，配上一頭嫵媚捲髮，看起來比劇中的主母形象年輕了不少，溫崢嶸甚至當場讓陳都靈叫自己「媽媽」，隨後兩人同框熱舞。