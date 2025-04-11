戲說從頭／孫儷新劇無縫接軌 和董子健從冤家變神拍檔

「蠻好的人生」是孫儷與董子健的首次合作。（取材自微博）

在「烏雲之上」扮演不苟言笑女警官後，孫儷 主演的另一部新劇「蠻好的人生」無縫接軌，迅速變身都市麗人，與董子健從彼此誤會到聯手合作，成為亦師亦友的絕佳拍檔，各自收穫事業成功與真我人生。

揚子晚報報導，「蠻好的人生」由汪俊執導，費慧君、李曉亮任編劇，由孫儷、董子健領銜主演，其他如胡杏兒、高鑫、陳瑤、徐崴羅、童蕾、胡明、葉青也參與演出，打造都市民生話題劇。伴隨官宣定檔，官方釋出「曼黎來了」版預告、「綻放」版單人海報及「並肩奔赴」版雙人海報，引發觀眾期待與討論。

「蠻好的人生」講述39歲的保險從業人員胡曼黎（孫儷飾）在人生高光時刻突遭競爭黑手，事業、家庭雙雙遭受挑戰，始作俑者竟是初入行的落魄富二代——28歲的薛曉舟（董子健飾），兩人幾番交手後得知背後真相，逐漸解除誤會、聯手合作，在煙火冷暖中碰撞觀念，成為絕佳拍檔。

該劇是孫儷與董子健的首次合作。劇中，孫儷將胡曼黎的幹練灑脫與市井氣集於一身，散發強大魅力，這也是她時隔近四年後重返央視大屏之作；董子健則憑藉細膩表演，將薛曉舟一步步走出低谷的心路歷程生動呈現。

此外，該劇將上海作為故事背景，把市井煙火氣與主角的勵志蛻變完美融合，呈現出獨具特色的海派風情。觀眾得以透過屏幕一覽生活氣息濃厚的弄堂街巷、霓虹躍動的外灘光影等，感受古樸與現代交融碰撞的城市魅力。劇中更運用方言，孫儷貢獻了她多年來「含滬量」最高的一次影視劇演出。