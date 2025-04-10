獲義影展頒終身成就獎 張艾嘉：也到該拿獎年紀了

張艾嘉分享獲得第27屆「義大利烏迪內遠東國際影展」終身成就獎心情。（記者沈昱嘉／攝影）

張艾嘉 近日獲頒第27屆義大利 烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，年屆70歲的她，昨受訪時感嘆笑說，自己入行53年也到該拿終身成就獎的年紀了。

她自嘆步入古稀之年體力漸弱，但平常仍維持跑步習慣，同時調整生活節奏，張艾嘉笑說自己不喜歡在健身房跑步，早期在香港是周潤發帶著她跑，但近年來有不同夥伴：「說出來你們會很羨慕，是彭于晏，不過我都很早就起床跑步。」

張艾嘉1988年創立「果實文教基金會」，她透露，當時是因接拍「好自在」廣告得以成立：「我其實拒絕了很多廣告，很難說服自己去賣產品，當時我接拍的原因是對方告訴我可以成立一個基金會，我就答應了。」至今酬勞一部分仍會撥給基金會。

張艾嘉從電影「心動」開始有了嘗試學習特效的念頭，努力將新的技術跟文藝片結合，當年男主角金城武 現仍是完美男神，近期金城武接下新品牌代言，張艾嘉笑說有看到金城武最新廣告，「還是很帥，很標準的金城武」。

去年張艾嘉首度嘗試主持實境節目「艾嘉食堂」，能否以原班人馬回歸迎來第二季？張艾嘉表示做平台是很現實的一件事，製作人B2在執行上的辛苦她都看在眼裡，至於原班人馬她笑回：「你知道的！班底上（暗指王大陸）可能會有點問題。」