我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

獲義影展頒終身成就獎 張艾嘉：也到該拿獎年紀了

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張艾嘉分享獲得第27屆「義大利烏迪內遠東國際影展」終身成就獎心情。（記者沈昱嘉／攝影）
張艾嘉分享獲得第27屆「義大利烏迪內遠東國際影展」終身成就獎心情。（記者沈昱嘉／攝影）

張艾嘉近日獲頒第27屆義大利烏迪內遠東國際影展「金桑樹終身成就獎」，年屆70歲的她，昨受訪時感嘆笑說，自己入行53年也到該拿終身成就獎的年紀了。

她自嘆步入古稀之年體力漸弱，但平常仍維持跑步習慣，同時調整生活節奏，張艾嘉笑說自己不喜歡在健身房跑步，早期在香港是周潤發帶著她跑，但近年來有不同夥伴：「說出來你們會很羨慕，是彭于晏，不過我都很早就起床跑步。」

張艾嘉1988年創立「果實文教基金會」，她透露，當時是因接拍「好自在」廣告得以成立：「我其實拒絕了很多廣告，很難說服自己去賣產品，當時我接拍的原因是對方告訴我可以成立一個基金會，我就答應了。」至今酬勞一部分仍會撥給基金會。

張艾嘉從電影「心動」開始有了嘗試學習特效的念頭，努力將新的技術跟文藝片結合，當年男主角金城武現仍是完美男神，近期金城武接下新品牌代言，張艾嘉笑說有看到金城武最新廣告，「還是很帥，很標準的金城武」。

去年張艾嘉首度嘗試主持實境節目「艾嘉食堂」，能否以原班人馬回歸迎來第二季？張艾嘉表示做平台是很現實的一件事，製作人B2在執行上的辛苦她都看在眼裡，至於原班人馬她笑回：「你知道的！班底上（暗指王大陸）可能會有點問題。」

張艾嘉 金城武 義大利

上一則

「香飄飄」千金闖浪姐 蔣一僑幽默回：我只92斤

下一則

張若昀雪地弄丟婚戒 唐藝昕這麼做神奇找到了…

延伸閱讀

71歲張艾嘉靠跑步回春 跑友是周潤發、彭于晏

71歲張艾嘉靠跑步回春 跑友是周潤發、彭于晏
金城武社交恐懼 神隱4年現身 男神引爆「搶人大戰」

金城武社交恐懼 神隱4年現身 男神引爆「搶人大戰」
金城武時隔4年露臉 登陸代言 全網暴動：依舊是男神

金城武時隔4年露臉 登陸代言 全網暴動：依舊是男神
男神金城武重出江湖 無預警成了這品牌的代言人

男神金城武重出江湖 無預警成了這品牌的代言人

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
伊能靜(右)和秦昊(左)育有一女，感情甜蜜。（取材自伊能靜微博）

伊能靜驚爆婚變 秦昊瘋傳祕戀陳妍希 她親上火線回應

2025-04-05 21:30

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域