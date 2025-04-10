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「香飄飄」千金闖浪姐 蔣一僑幽默回：我只92斤

娛樂新聞組／綜合報導
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蔣一僑頂著「香飄飄千金」身分勇闖娛樂圈。(取材自微博)
蔣一僑頂著「香飄飄千金」身分勇闖娛樂圈。(取材自微博)

大陸知名綜藝「乘風2025」（浪姐）近日開播後，掀起不少話題，其中，歌手蔣一僑也成為關注焦點。據悉，蔣一僑的父親蔣建琪是香飄飄食品公司的創辦人及總經理，頂著這般家庭背景，蔣一僑自然被網友調侃為「真千金」。但她近日受訪時，幽默回應，「我只有92斤，什麼千金」，相關話題登上熱搜。

揚子晚報報導，很多人是透過2014年「中國好歌曲」節目認識蔣一僑。她自出道以來，參加過不少歌唱類競技節目，例如「我是歌手誰來踢館」、「夢想的聲音」、「蒙面唱將猜猜猜」、「我們的歌」等。

「乘風2025」中，蔣一僑憑藉搖滾舞台硬底台風與演唱實力，引發關注。在首次公演中，她與隊友倪虹潔、江一燕合作演出「走吧，我沒想過這是最後的家」，再次燃炸舞台。

據公開資料顯示，身為「香飄飄千金」的蔣一僑，畢業於柏克萊音樂學院，學成歸來時，父親蔣建琪一度想讓女兒回自家公司上班，但蔣一僑卻堅持要追逐自己的音樂夢。

但她的演藝路並非一帆風順，頂著千金光環，曾多次遭遇過挫折和質疑。蔣一僑在節目中透露，「如果娛樂圈不成，就回家繼承家產」，但她這些年仍舊堅持向前走。

如今，站在「乘風2025」舞台上的她，用獨特的舞台魅力吸引不少人的目光。而受訪時，她再次回應「勇闖內娛的真千金」話題，表示「我覺得我只有92斤，什麼千金？不知道」；坦率幽默的態度讓不少網友叫好。

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