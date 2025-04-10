同公司「命運大不同」一個成頂流女團一個嫁男星 一個讓人不捨…

徐藝洋、寧藝卓、金子涵曾一起度過練習生生活。(取材自微博)

udn STYLE報導，近日曾參加中國選秀節目《青春有你 (第二季)》的26歲人氣選手金子涵宣布退出演藝圈，消息讓不少粉絲感到驚訝，由於她在節目中差一步就成團，也靠著亮麗外型和實力累積眾多人氣，又是中國大型娛樂公司「樂華娛樂」旗下藝人，難免對於她的決定感到有些唐突。

而有網友翻出曾經和她一起在韓國度過練習生生涯的aespa寧寧以及女星徐藝洋的合照，照片中的三人當時不過是國、高中生的年紀，如今時光飛逝，同框的三人命運也大不相同。

徐藝洋、寧藝卓和金子涵三人分別為1997年、2002年和1999年生，過去都曾在大型娛樂公司SM娛樂接受過培訓，而徐藝洋和寧寧皆曾作為SM公開過的女練習生，外界對兩人的未來的演藝發展也備受關注。

寧藝卓以 女團aespa成員的身分出道。(取材自微博)

眾所周知，今年僅22歲的寧寧在2020年時以女團aespa成員的身分出道，儘管剛出道時因肉肉的身形飽受批評，但近年靠著魔鬼般的身材管理瘦身有成，不僅手握奢侈品牌VERSACE的品牌大使頭銜，知名美妝品牌Maybelline也在前不久宣布她接下「亞洲區品牌大使」的喜訊，小小年紀就展現了她對於事業的野心。

徐藝洋和黃子韜結婚。(取材自微博)

而今年27歲的徐藝洋離開SM娛樂之後轉往家鄉中國發展，2020年參加了選秀節目《創造營2020》，在節目中因「前SM練習生」的身分引發關注，又因擔任教練的黃子韜正好是她的老闆，兩人在節目中常常互相鬥嘴的互動在當時就讓許多人猜測是否有產生情愫。然而就在去年7月黃子韜和徐藝洋官宣戀情，並於年底完成結婚登記。而徐藝洋目前以參加綜藝節目、偶爾出席時尚活動以及演出戲劇作品為主。

最後則是金子涵，2020年在《青春有你 (第二季)》中表演蔡依林 《Play我呸》的表現讓人印象深刻，雖然曾發表過單曲、演出過電視劇以及出席不少綜藝節目和頒獎典禮，但始終沒有辦法激起水花，就在8日她突然清空社群媒體 內容，並簡短地表示「我將回歸到自己的生活，希望大家能理解我的決定。」

金子涵宣布退出娛圈。(取材自微博)

雖然消息來得突然，但金子涵的粉絲也表示會支持她的決定，希望她未來能快樂地做自己喜歡的事情。

26歲大陸女星金子涵曾是一名舞蹈老師，2020年參加女團選秀節目《青春有你第二季》後，受到許多關注。雖然當時未進入成團名單，但2021年仍以經紀公司樂華娛樂旗下的女團NAME出道。豈料，她昨（8）日突然宣布退出演藝圈，震驚大批粉絲，甚至有網友翻出她暴瘦的模樣，讓人看了十分心疼。