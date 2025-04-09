71歲白髮成龍被90後女星抱緊 網笑「這畫面」像…

71歲成龍（右）被彭天穎親密擁抱，溫馨合照彷彿爺爺與孫女。(取材自小紅書)

4月7日過71歲的武打巨星成龍 ，除了獲得好友祝福外，90後的武打女星彭天穎也在社群分享與成龍的合照，只見彭天穎親密抱著成龍，兩人看起來關係非常好，網笑合照畫面彷彿爺爺與孫女。

彭天穎7日在社群分享一張照片，她親密的用雙手抱住成龍，成龍也將右手搭在她肩上，兩人看起來感情非常好，彭天穎還甜喊成龍「師父」。彭天穎原是成龍慈善基金會的慈善大使，成龍曾引薦她給國際知名導演，二人甚為投緣。

照片中可看出，彭天穎9年來幾乎沒有改變，維持白皙肌膚、姣好面容，但身旁的成龍卻滿頭白髮，戴著圓框眼鏡，臉上不少皺紋，兩人同框像極了爺爺與孫女，有網友感嘆：「老了好多哇，一代傳奇」，彭天穎則解釋：「白髮是他新戲的造型啦」

香港01報導，彭天穎7歲開始習武，是全國武術冠軍，樣子甜美，曾參加成龍助學圓夢計畫，英國畢業後入行，不但常與成龍力捧的武術組合新七小福合作，也獲成龍推薦拍攝導演李仁港的《刺局》和鞠覺亮的《極速營救》，又與陳小春合演《無間風暴》。