我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮下身份危機 加州華人工程師如何找出路？

川普突改口暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

71歲白髮成龍被90後女星抱緊 網笑「這畫面」像…

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
71歲成龍（右）被彭天穎親密擁抱，溫馨合照彷彿爺爺與孫女。(取材自小紅書)
71歲成龍（右）被彭天穎親密擁抱，溫馨合照彷彿爺爺與孫女。(取材自小紅書)

4月7日過71歲的武打巨星成龍，除了獲得好友祝福外，90後的武打女星彭天穎也在社群分享與成龍的合照，只見彭天穎親密抱著成龍，兩人看起來關係非常好，網笑合照畫面彷彿爺爺與孫女。

彭天穎7日在社群分享一張照片，她親密的用雙手抱住成龍，成龍也將右手搭在她肩上，兩人看起來感情非常好，彭天穎還甜喊成龍「師父」。彭天穎原是成龍慈善基金會的慈善大使，成龍曾引薦她給國際知名導演，二人甚為投緣。

照片中可看出，彭天穎9年來幾乎沒有改變，維持白皙肌膚、姣好面容，但身旁的成龍卻滿頭白髮，戴著圓框眼鏡，臉上不少皺紋，兩人同框像極了爺爺與孫女，有網友感嘆：「老了好多哇，一代傳奇」，彭天穎則解釋：「白髮是他新戲的造型啦」

香港01報導，彭天穎7歲開始習武，是全國武術冠軍，樣子甜美，曾參加成龍助學圓夢計畫，英國畢業後入行，不但常與成龍力捧的武術組合新七小福合作，也獲成龍推薦拍攝導演李仁港的《刺局》和鞠覺亮的《極速營救》，又與陳小春合演《無間風暴》。

成龍滿頭白髮被誤會老了，彭天穎急忙笑笑解釋。(取材自小紅書)
成龍滿頭白髮被誤會老了，彭天穎急忙笑笑解釋。(取材自小紅書)

成龍

上一則

「金秀賢防治法」請願交南韓國會：合法性行為提至19歲

下一則

金秀賢說謊再被抓包 金賽綸美甲成鐵證「未成年17歲」

延伸閱讀

導演誇海口：新「超人」科倫斯韋將拯救低迷票房

導演誇海口：新「超人」科倫斯韋將拯救低迷票房
「成龍御用反派」理察諾頓離世 洪金寶聞噩耗難過發聲

「成龍御用反派」理察諾頓離世 洪金寶聞噩耗難過發聲
被讚「不老玉女」真的厭煩了 她抖出驚人內幕

被讚「不老玉女」真的厭煩了 她抖出驚人內幕
70歲成龍被偶遇 白髮、蹣跚「怎麼老成這樣？」

70歲成龍被偶遇 白髮、蹣跚「怎麼老成這樣？」

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
伊能靜(右)和秦昊(左)育有一女，感情甜蜜。（取材自伊能靜微博）

伊能靜驚爆婚變 秦昊瘋傳祕戀陳妍希 她親上火線回應

2025-04-05 21:30

超人氣

更多 >
「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍

川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍
香港男星擁遺產上億美元 包養3女過「無性生活」

香港男星擁遺產上億美元 包養3女過「無性生活」